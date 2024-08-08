«Непростая судьба». Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался

Гребля на байдарках и каноэ на Олимпийских играх — 2024 в Париже: история Алексея Коровашкова, биография и фото | Источник: РИА "Новости"

«Отдайте его в греблю, он резкий»

Спортивная карьера Алексея Коровашкова сложилась благодаря буйному детству, которое он вспоминает с восхищением:

«Детство было очень опасным! Столько всего было! Переворачивались в лодке, тонули, где только ни лазили детьми, стреляли в нас солью, орехи сбивали дубинкой, на меня падали. Однажды шёл на тренировку, на рыбаков засмотрелся и упал в обрыв, сломал ногу», — смеётся спортсмен.

На уроках Алексею спокойно не сиделось. Говорит, каждая страница дневника в начальных классах была исписана красной учительской ручкой.

«Меня так и заметил первый тренер, который был нашим школьным физруком, а во второй половине дня тренировал детей на Днестре. Постоянно туда приглашал. Даже пришёл к матери домой: “Отдайте его в греблю, я вижу у него хорошие данные, он резкий”.



За мамой всегда было последнее слово, и она согласилась. Сказала: “Ну, походишь недельку. Не понравится, уйдёшь”. И вот эта неделя растянулась уже на 10 лет, думаю, когда же она закончится (смеётся)», — рассказывал Коровашков ещё в 2014 году.

Так Евгений Логвин, первый тренер Алексея, открыл мальчику дорогу в спорт.

Первый удар: доклад Макларена

Карьера Алексея развивалась стремительно. Уже в 14 лет Коровашков закрепился в молодёжной сборной России и за три года добрался до уровня взрослой команды, где встал в пару с Ильёй Первухиным.

В каноэ-двойке ребята начали брать медаль за медалью, а уже в 2012 году дебютировали на Олимпийских играх в Лондоне. Старт гонки на 1000 м у 20-летнего Коровашкова и 21-летнего Первухина не задался, но ребята всё-таки добыли для страны бронзовые медали.

После Олимпиады спортсмены продолжали выступать вместе на длинной дистанции, а на более коротких пару Коровашкову составил Иван Штыль.

За олимпийский цикл между Лондоном и Рио Алексей насобирал титулов. Являясь одним из лидеров российской сборной, 24-летний спортсмен готовился к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Но поехать туда ему было не суждено.

На основе доклада Макларена Международная федерация каноэ отстранила Алексея от Игр, не объяснив причин и не предоставив доказательства. Вместо него на Олимпиаде пару Первухину составил Илья Штокалов. Наша каноэ-двойка проплыла мимо призов, остановившись на пятой позиции.

Второй удар: «Я не употреблял допинг»

Не успел Коровашков отойти от отстранения, как грянул новый скандал. В августе 2017-го во время внесоревновательного тестирования в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин. Спортсмен настоял на вскрытии пробы «Б», но она лишь подтвердила результат. Алексея дисквалифицировали на четыре года. Это означало, что и следующие Игры пройдут без него.

«Я не употреблял допинг и был до самого последнего момента уверен в своей невиновности. Когда узнал, что не прошёл допинг-контроль, сразу погрузился в изучение материалов об этом препарате. Выяснил, что он для стайеров, а ведь я ходил спринтерскую дистанцию 200 м… Я совершенно не представляю, как препарат, который был мне совершенно не нужен, попал в мой организм», — растерянно объяснял Алексей.

Во время дисквалификации Коровашков решил больше не возвращаться в большой спорт. Слишком уж большой удар нанесли два отстранения подряд.

«В целом без Олимпиады я серьёзно заниматься спортом не готов. Эти Игры были для меня всем», — говорил Алексей через год после дисквалификации.

Но жить без каноэ Коровашков всё же не смог. В августе 2021-го, как только завершился его срок, неугомонный спортсмен вернулся.

«Очень сложно было возвращаться, была проделана очень большая работа. Дальше собираюсь только побеждать. Когда выигрываешь при сильной конкуренции, радостно становится на душе, потому что на международных сможешь показать тоже хороший результат», — заявлял Коровашков после победы на первом турнире.

«Надежды мы подаём, шансы есть»

Алексей вновь встал в пару с Иваном Штылëм и отправился на европейский квалификационный турнир добывать путёвку на столь долгожданную Олимпиаду. У ребят всё получилось, они выиграли заплыв на 500 м. Казалось бы, Игры уже в кармане, но опять всё пошло не так. Коровашкову на этот раз МОК не отказал и приглашение выдал, а вот Штыля в Париж не пустили.

Что делать Алексею, планировавшему выступать только в каноэ-двойке? Вставать в пару с допущенным до Игр Захаром Петровым! Есть ещё одна проблема — ребята гребут с одной стороны. Впрочем, до Олимпиады у них было время потренироваться.

«Я пока не буду бросаться громкими словами. Счастье любит тишину, как говорится. Мы готовимся, тренируемся, притираемся друг к другу, потому что грести с одной стороны… Это нечто новое. Рано о чëм-то говорить. Но надежды мы подаём, шансы есть. Пока только в начале пути, дайте нам ещё пару недель», — рассказал Коровашков.

И вот спустя 12 лет Алексей вновь выступает на Олимпийских играх и уже отобрался в полуфинальный заплыв. Чего ему это стоило, знает лишь сам спортсмен. Лучшее описание его пути дал Дмитрий Губерниев: «У Коровашкова очень непростая спортивная судьба. Алексей очень опытный спортсмен. Вкус побед, призовых мест он давно уже познал. Желаю ему на Олимпиаде реализовать все свои лучшие качества».