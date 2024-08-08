«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на Олимпиаде

Волейбол на Олимпиаде-2024 в Париже: Женя Гребенников — об успехах сборной Франции и отсутствии России | Источник: Getty Images

Сборная Франции по волейболу — в финале Олимпиады. В полуфинале французы на нереальном кураже разнесли одних из главных фаворитов — итальянцев.

Творцом победы был в том числе и либеро Франции — Женя Гребенников. Если вы вдруг не знаете, это сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Женя вырос во Франции и всю жизнь играет за их сборную, но и с Россией имеет прочную связь — сейчас Гребенников выступает за санкт-петербургский «Зенит».

После победы над Италией нам удалось немного пообщаться с Женей в микст-зоне.

«В жизни не ощущал таких эмоций»

— Франция второй раз подряд в финале Олимпиады.

— Я сам не знаю, как нам это удалось! Сегодня мы хорошо начали игру, постоянно оказывали на Италию давление. Последние два года мы им постоянно проигрывали: они атакуют с высоких мячей, подача у них отличная, а мы играли кое-как. Сегодня же был полный порядок с концентраций. Плюс у нас отличный командный дух, мы все — друзья, все друг друга поддерживают. Тяжёлая игра очень.

— Но 3:0 же.

— Всё равно тяжёлая. Очень тяжело держать концентрацию на каждый мяч. Итальянцы проигрывали Японии 0:2, 21:24 и выиграли, поэтому сегодня нужен был максимум.

— Здесь лучшая поддержка в твоей жизни?

— 100%. У меня родители здесь, друзья, семья. Это бомба! В жизни не ощущал таких эмоций. Поддержка потрясающая.

— Нгапет в Турции играет в кайф, а здесь преображение нереальное. За счёт чего?

— Публика даёт ему энергию. Плюс у нас команда братьев, а не просто партнёров. Мы всегда общаемся, даже во время отпусков. Мы больше чем друзья. С нами Нгапет лучше себя чувствует.

«Дети у меня учат русский язык»

— Из «Зенита» тебе пишут?

— Конечно! Все поддерживают, пишут: «Жека, давай».

— Когда ты только приехал в «Зенит», ты был удивлён, что в России очень хорошая жизнь. Как сейчас ощущения?

— Санкт-Петербург пффф… это шикарно! Чуть-чуть холодно, ветра много, но мне очень нравится — красивейший город. Для жизни всё есть. Из русской кухни уже почти всё попробовал, хотя французскую люблю больше. Дети у меня учат русский язык, однако пока им тяжело даётся.

— Со сборной России этот турнир был бы ещё сильнее?

— Конечно! Я очень рад, что России нет, ха-ха. Просто у вас очень сильная сборная! Уверен, они бы хотели взять у нас реванш за поражение на Олимпиаде трёхлетней давности. Так что я доволен, что вашей команды нет — у нас шансов больше (улыбается).