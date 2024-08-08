Британcкие спортсмены отказались от еды в Олимпийской деревне

«Нужно начать с того, что еда была ужасной. И ее было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно. У них заканчиваются популярные блюда, и спортсменам будет нечего есть», — сказала член женской сборной Великобритании по хоккею на траве Жизель Ансли.