Британcкие спортсмены отказались от еды в Олимпийской деревне
Спортсмены из Великобритании во время Олимпийских игр питаются в своей отдельной столовой, находящейся в 15 минутах езды от Олимпийской деревни. Об этом сообщает iNews.
Спортсмены из Великобритании во время Олимпийских игр питаются в своей отдельной столовой, находящейся в 15 минутах езды от Олимпийской деревни. Об этом сообщает iNews.
«Нужно начать с того, что еда была ужасной. И ее было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно. У них заканчиваются популярные блюда, и спортсменам будет нечего есть», — сказала член женской сборной Великобритании по хоккею на траве Жизель Ансли.
Ранее по поводу плохого качества еды в Олимпийской деревне высказались пловец Адам Пити, бегунья Кили Ходжкинсон, толкатель ядра Скотт Линкольн и другие представители британской делегации. Пити сообщил, что некоторым спортсменам в рыбе попадались черви.
Сборная Великобритании занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. На счету британских спортсменов 12 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых наград.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.