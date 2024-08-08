Белорусские гребцы не хотят видеть литовцев на Олимпиаде из-за их поведения | Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусские спортсмены «разошлись» с литовцами в первом эллинге, так как не хотят их видеть в связи с поведением атлетов из соседней страны, заявил старший тренер мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.

Он отметил, что нейтральный статус белорусов не отражается на повседневной жизни спортсменов на Олимпиаде.

«Да, мы разошлись с литовцами в первом эллинге. Не хотим их видеть в связи с их поведением. А все остальное в штатном режиме. Никакого давления не испытываем», — цитирует sport5.by слова тренера.

В то же время Шантарович подчеркнул, что китайцы и бразильцы, с которыми белорусы сейчас находятся в эллинге, — очень вежливые и восприимчивые люди, которые рады возвращению спортсменов из Беларуси к соревнованиям на международной арене.

В четверг, 8 августа, белорусская спортсменка Юлия Трушкина выступит на спринтерской дистанции 200 метров в женской каноэ-одиночке.

Беларусь на Играх в Париже

На сегодня спортсмены из Беларуси завоевали на Олимпийских играх в Париже три медали: золото и серебро у белорусских батутистов Ивана Литвиновича и Виолетты Бордиловской, еще одно серебро на счету Евгения Золотого, выступавшего в академической гребле.

Летняя Олимпиада стартовала в Париже 26 июля и завершится 11 августа.