Белорусские гребцы не хотят видеть литовцев на Олимпиаде из-за их поведения
Ряд международных спортивных федераций после начала спецоперации РФ на Украине ввел санкции против белорусских и российских спортсменов.
Ряд международных спортивных федераций после начала спецоперации РФ на Украине ввел санкции против белорусских и российских спортсменов.
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусские спортсмены «разошлись» с литовцами в первом эллинге, так как не хотят их видеть в связи с поведением атлетов из соседней страны, заявил старший тренер мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.
Он отметил, что нейтральный статус белорусов не отражается на повседневной жизни спортсменов на Олимпиаде.
«Да, мы разошлись с литовцами в первом эллинге. Не хотим их видеть в связи с их поведением. А все остальное в штатном режиме. Никакого давления не испытываем», — цитирует sport5.by слова тренера.
В то же время Шантарович подчеркнул, что китайцы и бразильцы, с которыми белорусы сейчас находятся в эллинге, — очень вежливые и восприимчивые люди, которые рады возвращению спортсменов из Беларуси к соревнованиям на международной арене.
В четверг, 8 августа, белорусская спортсменка Юлия Трушкина выступит на спринтерской дистанции 200 метров в женской каноэ-одиночке.
На сегодня спортсмены из Беларуси завоевали на Олимпийских играх в Париже три медали: золото и серебро у белорусских батутистов Ивана Литвиновича и Виолетты Бордиловской, еще одно серебро на счету Евгения Золотого, выступавшего в академической гребле.
Летняя Олимпиада стартовала в Париже 26 июля и завершится 11 августа.
Белорусские спортсмены впервые принимают участие в ОИ в нейтральном статусе. Всего приглашение на Игры приняли 17 атлетов из республики.