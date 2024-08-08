«Учитывая глубоко укоренившиеся пятна в легкой атлетике США и неоднократное игнорирование USADA процедур и стандартов, есть основания подозревать, что в легкой атлетике в Соединенных Штатах существует системная проблема допинга, и положительные случаи в ней заслуживают постоянного расследования и внимания.



Как отметил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) господин Витольд Банька, данные, собранные в рамках проекта с участием правоохранительных органов и национальных антидопинговых организаций (NADO) в Европе, показали, что США являются одним из крупнейших в мире рынков нелегальных стероидов и препаратов для повышения производительности. WADA также указало в недавнем заявлении, что 31% американских спортсменов не прошли достаточного тестирования в течение 12 месяцев до Игр в Токио.



В свете вышеизложенного мы настоятельно призываем ITA усилить тестирование легкоатлетов США. Мы также настоятельно рекомендуем Подразделению по обеспечению добросовестности в легкой атлетике (AIU) усилить антидопинговый надзор за легкой атлетикой США, предотвращать риски, связанные с допингом, и строго расследовать соответствующие случаи, стремясь по-настоящему защитить законные права и интересы чистых спортсменов по всему миру, а также восстановить доверие спортсменов всего мира к честной игре», — сказано в заявлении CHINADA.