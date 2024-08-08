Китай призвал к усиленным проверкам спортсменов из США

Заявление CHINADA появилось на фоне сообщения Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что Антидопинговое агентство США (USADA) позволяло своим спортсменам, провалившим тесты, продолжать выступать под прикрытием. Речь шла по меньшей мере о трех случаях, произошедших в период с 2011 по 2014 год.
«Учитывая глубоко укоренившиеся пятна в легкой атлетике США и неоднократное игнорирование USADA процедур и стандартов, есть основания подозревать, что в легкой атлетике в Соединенных Штатах существует системная проблема допинга, и положительные случаи в ней заслуживают постоянного расследования и внимания.
Как отметил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) господин Витольд Банька, данные, собранные в рамках проекта с участием правоохранительных органов и национальных антидопинговых организаций (NADO) в Европе, показали, что США являются одним из крупнейших в мире рынков нелегальных стероидов и препаратов для повышения производительности. WADA также указало в недавнем заявлении, что 31% американских спортсменов не прошли достаточного тестирования в течение 12 месяцев до Игр в Токио.
В свете вышеизложенного мы настоятельно призываем ITA усилить тестирование легкоатлетов США. Мы также настоятельно рекомендуем Подразделению по обеспечению добросовестности в легкой атлетике (AIU) усилить антидопинговый надзор за легкой атлетикой США, предотвращать риски, связанные с допингом, и строго расследовать соответствующие случаи, стремясь по-настоящему защитить законные права и интересы чистых спортсменов по всему миру, а также восстановить доверие спортсменов всего мира к честной игре», — сказано в заявлении CHINADA.
Ранее в CHINADA поставили под сомнение действия USADA в отношении положительной допинг-пробы американского легкоатлета Эрриона Найтона, в пробе которого в марте был обнаружен инъекционный анаболический стероид тренболон. 20-летний бегун был допущен до Олимпиады в Париже, где сумел отобраться в финал соревнований в беге на 200 метров. Медали в этой беговой дисциплине будут разыграны сегодня вечером.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.