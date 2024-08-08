Телефоны Samsung, подаренные атлетам из КНДР, могут нарушить санкции ООН

Samsung представила «олимпийскую версию» своих новых смартфонов Galaxy Z Flip 6 всем спортсменам-участникам Игр в Париже. 31 июля призеры олимпийских соревнований по настольному теннису из Китая, КНДР и Южной Кореи сделали совместное селфи на пьедестале почета на смартфон Samsung.

«Согласно статье 7 Резолюции Совета Безопасности ООН 2397, запрещаются прямые и косвенные поставки, продажа и передача в Северную Корею любого промышленного оборудования. Смартфоны входят в список запрещенных резолюцией товаров», — приводит слова представителя Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Вона агентство Yonhap.

Эти резолюции были приняты в декабре 2017 года.

Ли Чжэ Вон заявил, что для того, чтобы дело не закончилось нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, важно обеспечить, чтобы запрещенные предметы не были ввезены в КНДР.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году сборная КНДР отказалась получать смартфоны Samsung, поскольку организаторы предложили предоставить их при условии, что северокорейские спортсмены вернут телефоны перед отъездом домой.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.