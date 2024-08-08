Российские гребцы Петров и Коровашков вышли в финал Олимпиады

Петров и Коровашков выиграли полуфинальный заплыв, показав время 1 минута 39,57 секунды. Вторыми к финишу пришли спортсмены из Венгрии, тройку лидеров замкнули гребцы из Бразилии.

Во втором полуфинале первыми к финишу пришли китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь с результатом 1 минута 40,83 секунды. Вторыми линию пересекли немецкие каноисты, третьими стали итальянцы. Также в финал вышли представители Испании и Чехии.

Финал соревнований среди мужчин пройдет сегодня, 8 августа.

Ранее российские гребцы вышли в полуфинал соревнований в каноэ-двойках с олимпийским рекордом. Петров и Коровашков показали лучший результат в истории Олимпиад, они побили достижение китайцев Мэн Гуаньляна и Ян Вэньцзюня, которые в 2004 году преодолели дистанцию за 1 минуту 38,91 секунду. Во втором предварительном заезде время Коровашкова и Петрова улучшили два экипажа — китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.37,40) и испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.37,78).

32-летний Алексей Коровашков на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году вместе с Ильей Первухиным завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров. Для 19-летнего Захара Петрова нынешние Олимпийские игры — первые в карьере.

Ранее Петров занял второе место в квалификационном заплыве каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров и напрямую вышел в полуфинал соревнований.