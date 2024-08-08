Российские гребцы упустили олимпийскую медаль в каноэ-двойках

В борьбе за бронзовые медали российские гребцы уступили испанцам Хуану Морено и Диего Домингесу. Судьба наград определялась по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказались испанские каноисты.

Золотые медали завоевали китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн. Серебряные награды достались итальянцам Габриэлю Касадеи и Карло Таччини.

Петров также выступит в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Полуфиналы и финал в этой дисциплине пройдут в пятницу, 9 августа.

В каноэ-одиночках на дистанции 200 метров у женщин россиянка Олеся Ромасенко финишировала четвертой в ¼ финала, проиграв украинке Анастасии Рыбачок и венгерке Ангеш Киш. Они прошли в полуфинал и продолжат борьбу за медали.