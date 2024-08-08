Российская каноистка рассказала о встречах с украинцами на Олимпиаде
Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала о том, как они взаимодействуют со спортсменами из Украины во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Sport24.
Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала о том, как они взаимодействуют со спортсменами из Украины во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Sport24.
«С полячками здесь нормально общалась, в автобусе недавно ехала. Несмотря на то, что проиграла, принимала поздравления. Украинки? Мы стараемся не разговаривать, не заводим диалоги, чтобы не поднимать больные темы. Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друг друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — сказала Ромасенко.
Олеся Ромасенко завершила свои выступления на Олимпиаде в Париже, не сумев пробиться в полуфинал соревнований каноэ‑одиночек на дистанции 200 метров. В четвертьфинальном заезде 34-летняя россиянка финишировала четвертой, уступив украинкам Анастасии Рыбачок и Людмиле Лузан.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.