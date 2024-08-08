Российская каноистка рассказала о встречах с украинцами на Олимпиаде

«С полячками здесь нормально общалась, в автобусе недавно ехала. Несмотря на то, что проиграла, принимала поздравления. Украинки? Мы стараемся не разговаривать, не заводим диалоги, чтобы не поднимать больные темы. Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друг друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — сказала Ромасенко.