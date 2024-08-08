Губерниев отреагировал на 4-е место российских гребцов на Олимпиаде

«С Максом Опалевым нашим легендарным олимпийским чемпионом общался. Еще дополнительно повод восхититься нашими гребцами. Петров загребал здорово, почему они зависли на финише, что случилось? Коровашкову приходилось отрулироваться, поэтому дополнительные силы на рулежку Леша тратил. Вы можете себе представить, даже в такой ситуации, когда немножко подвисли на финише, с дополнительными силами, ребята боролись за медали.



Настоящие герои гребцы! Вот так сражаться в таких условиях только русские мужики могут! Молодцы! Посылаем лучи поддержки! Очень обидное, конечно, поражение, но гребли до самого конца! Просто герои!» — сказал Губерниев в своем телеграм-канале.