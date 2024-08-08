Губерниев отреагировал на 4-е место российских гребцов на Олимпиаде
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских гребцов Захара Петрова и Алексея Коровашкова, которые остались без медалей на Олимпийских играх в Париже.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских гребцов Захара Петрова и Алексея Коровашкова, которые остались без медалей на Олимпийских играх в Париже.
Петров и Коровашков заняли четвертое место в финале соревнований каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В борьбе за бронзовые медали российские гребцы уступили испанцам Хуану Морено и Диего Домингесу. Судьба наград определялась по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказались испанские каноисты.
«С Максом Опалевым нашим легендарным олимпийским чемпионом общался. Еще дополнительно повод восхититься нашими гребцами. Петров загребал здорово, почему они зависли на финише, что случилось? Коровашкову приходилось отрулироваться, поэтому дополнительные силы на рулежку Леша тратил. Вы можете себе представить, даже в такой ситуации, когда немножко подвисли на финише, с дополнительными силами, ребята боролись за медали.
Настоящие герои гребцы! Вот так сражаться в таких условиях только русские мужики могут! Молодцы! Посылаем лучи поддержки! Очень обидное, конечно, поражение, но гребли до самого конца! Просто герои!» — сказал Губерниев в своем телеграм-канале.
Захар Петров, на дебютных для себя Олимписких играх, также выступит в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Полуфинальные и финальные заеды в этой дисциплине пройдут завтра, 9 августа.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.