Олимпиада-2024: Трушкина вышла в полуфинал Игр в гребле на каноэ
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская представительница гребли на каноэ Юлия Трушкина удачно стартовала на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская представительница гребли на каноэ Юлия Трушкина удачно стартовала на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Днем четверга белоруска начала выступления на самой короткой личной дистанции в женской каноэ-одиночке — 200-метровке. Трушкина приняла участие во втором предварительном заезде, где также были представлены гребчихи из Чили, Колумбии, Китая, США, Молдовы и Украины. Для прямого прохода в полуфинал требовалось занять место не ниже второго, и с этой задачей Юлия справилась: наша спортсменка финишировала второй с результатом 46,15 сек. вслед за американкой Невин Харрисон.
Полуфинальный заезд на Олимпийском водном стадионе с участием Трушкиной состоится 10 августа. Также в субботу борьбу за выход в финал в мужской байдарке-одиночке на 1000 м поведет наш Владислав Кравец.