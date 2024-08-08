Ватерполистки сборной Испании вышли в финал олимпийского турнира

На стадии ½ финала испанские ватерполистки встречались со сборной Нидерландов. Основное время матча завершилось вничью (14:14), а в серии пенальти победила команда Испании (5:4).

В финале Испания сыграет с сильнейшим в матче Австралия — США. Проигравший в данной встрече поспорит за бронзовые медали с Нидерландами.