Казахстану дали надежду на медаль после сенсации на Олимпиаде

Источник: Турар Казангапов

В первой схватке в весовой категории до 86 килограмм он сенсационно уступил Аарону Бруксу из США.

Американец вышел в четвертьфинал и победил бронзового призера чемпионата Азии-2023 из Японии Хаято Исигуро — 11:1. Если в полуфинале Брукс победит представителя Болгарии Магомеда Рамазанова и окажется в финале, то Даулетбеков получит шанс побороться за бронзу ОИ-2024 в утешительных раундах.

Поединок Брукса и Рамазанова запланирован на 21:29 по времени Астаны.