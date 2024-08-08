Казахстану дали надежду на медаль после сенсации на Олимпиаде
Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков все еще может выиграть медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков все еще может выиграть медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
В первой схватке в весовой категории до 86 килограмм он сенсационно уступил Аарону Бруксу из США.
Американец вышел в четвертьфинал и победил бронзового призера чемпионата Азии-2023 из Японии Хаято Исигуро — 11:1. Если в полуфинале Брукс победит представителя Болгарии Магомеда Рамазанова и окажется в финале, то Даулетбеков получит шанс побороться за бронзу ОИ-2024 в утешительных раундах.
Поединок Брукса и Рамазанова запланирован на 21:29 по времени Астаны.
30-летний Даулетбеков — призер (серебро в 2017-м, бронза в 2018-м) и трехкратный чемпион Азии (2022, 2023, 2024), дважды брал бронзу на чемпионате мира (2022, 2023).