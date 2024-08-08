Спортсмены из Гонконга получают $ 768 тыс за золото ОИ, призёры из США — в 20 раз меньше

Гонконгские медалисты Олимпийских игр получат $ 768 тыс. за золотую медаль, $ 384 тыс. за серебряную медаль и $ 192 тыс. за бронзовую медаль. Награды суммируются и за каждую новую медаль будет новая выплата для спортсмена.

Отметим, золотые медалисты из США заработают $ 38 тыс. Серебряные призёры получат $ 23 тыс, а бронзовые — $ 15 тыс.

На данный момент Гонконг занимает 24 место в медальном зачёте. На счету команды две золотые и две бронзовые медали Игр в Париже.