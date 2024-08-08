«Нужно было освежиться». Чемпионка Олимпиады-2024 призналась, что пила воду из Сены | Источник: Getty Images

Стоит отметить, что в Париже Шарон завоевала уже второе золото в карьере на дистанции 10 км. Дебютного она добилась на Играх-2016.

«Я хотела пить, мне нужно было освежиться. Поэтому я подумала: “Выпью из Сены”. Мне всё равно, она была холодной, поэтому была приятна для меня. Я ничего не почувствовала. В других локациях вы бы почувствовали вкус рыбы или морской воды, эта вода была в порядке.

У меня уже было два рвотных позыва сегодня утром перед гонкой. Но из-за стресса, а не из-за воды, так что если меня вырвет сегодня, то я не вижу в этом проблемы", — приводит слова ван Раувендал CNN.