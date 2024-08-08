Шведский пловец отказался участвовать в Олимпийских играх из-за качества воды в Сене: «Здоровье прежде всего» | Источник: Getty Images

«Медицинский штаб Олимпийского комитета Швеции порекомендовал мне не участвовать в соревнованиях. Это, несомненно, хорошо. Здоровье спортсменов прежде всего. После того, как мы взвесили их рекомендации и все риски, мы посчитали, что лучшим решением будет отказаться от заплыва», — приводит слова Юханссона Dagens Nyheter.

Мужской заплыв на 10 км запланирован на 9 августа. Сегодня, 8-го, состоялся женский заплыв на это же дистанции.

Напомним, после индивидуальных соревнований триатлонистов, прошедших в Сене 31 июля, бельгийка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, а швейцарцы Адриен Бриффод и Симон Вестерманн жаловались на желудочную инфекцию, из-за чего им пришлось сняться с эстафеты. Новозеландец Хейден Уайлд также рассказал, что имел симптомы заражения кишечной палочкой после заплыва в реке.