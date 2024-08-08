Прояснилась судьба олимпийской медали Казахстана в вольной борьбе
Казахстанского борца вольного стиля Азамата Даулетбекова лишили шанса побороться за медаль Олимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Казахстанского борца вольного стиля Азамата Даулетбекова лишили шанса побороться за медаль Олимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Его обидчик по первой схватке в весовой категории до 86 килограммов американец Аарон Брукс не смог выйти в финал соревнований, уступив в полуфинале болгарину Магомеду Рамазанову — 3:4. Таким образом Брукс будет сам довольствоваться схваткой за бронзу.
Если бы представитель США победил в ½ финала, то Даулетбеков получил бы шанс побороться за третье место через утешительные раунды.
Казахстан на данный момент завоевал семь медалей на ОИ-2024. Золото и серебро выиграли дзюдоисты Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев соответственно, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, бронза у боксерши Назым Кызайбай и пулевиков в миксте — Александры Ле и Ислама Сатпаева.