Прояснилась судьба олимпийской медали Казахстана в вольной борьбе

Источник: Турар Казангапов

Его обидчик по первой схватке в весовой категории до 86 килограммов американец Аарон Брукс не смог выйти в финал соревнований, уступив в полуфинале болгарину Магомеду Рамазанову — 3:4. Таким образом Брукс будет сам довольствоваться схваткой за бронзу.

Если бы представитель США победил в ½ финала, то Даулетбеков получил бы шанс побороться за третье место через утешительные раунды.