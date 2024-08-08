Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?»

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
29
37
35
2Китай
28
25
19
3Австралия
18
14
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Таэквондо
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Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Алиреза Мохмадипиани
Семен Новиков
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Брэдли Синден
Лян Юйшуай
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Турпал-Али Бисултанов
Давид Лошонци
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Женщины. Финал
Тара Дэвис-Вудхолл
Малайка Михамбо
Жасмин Мур
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Парвиз Насибов
Саид Эсмаили Лейвеси
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Луис Орта Санчес
Славик Галстян
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амантур Исмаилов
Хасрат Джафаров
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Финал
Бенжамин Томас
Юри Лейтао
Фабио ван ден Боссе
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Хетти ван де Воув
Эмма Финукейн
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Финал
Германия
Нидерланды
Результаты
Футбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Египет (олимп.)
Марокко (олимп.)
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
21:00скороГерманияЯпония
Легкая атлетика. Мужчины
21:25скороКопье. Мужчины. Финал
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороСШАСербия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаМариафе Артачо / Николь Лэйрд
Таэквондо. Мужчины. Финал
22:19скороУлугбек РашитовЗаид Карим
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороАбдумалик ХалоковЧарли Сеньор
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
22:30скороНорвегияДания
Таэквондо. Женщины. Финал
22:37скороКим Ю ДжинНахид Кияничандех
Легкая атлетика. Мужчины
22:45скоро110 м с/б. Мужчины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:46скороМунарбек СейитбекХавьер Ибаньес Диас
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
23:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянДавид Оман / Йонатан Хельвиг
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:02скороЛи ЦяньКейтлин Паркер
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:18скороСинди Джанкеу НгамбаАтейна Билон
Бокс. Мужчины. Финал
23:34скороБиллаль БеннамаХасанбой Дусматов
Бокс. Женщины. Финал
23:51скороЧань ЮаньХатик Акбас
Плавание. Мужчины
9.08скоро10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Таэквондо. Мужчины. Предварительные поединки
9.08скороИсмаэль КулибалиБатырхан Толеугали
Гольф. Женщины
9.08скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Таэквондо. Женщины
9.08скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
9.08скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
21:36 (мск), источник: Sport24

Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на резкое высказыва президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова в адрес каноистки Олеси Ромасенко. Спортсменка не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр-2024 на дистанции 200 метров, после чего глава ВФГБК назвал ее абсолютно никчемной и посоветовал завершить карьеру.

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Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?» | Источник: ТАСС

— Допустимо ли президенту федерации так высказываться?

— Она же его спортсменка! Четырехкратная чемпионка Европы, выигрывала медали на чемпионатах мира, и эти титулы позволяют ей выступать. Наверное, он был против ее участия в Олимпийских играх, но это другой вопрос. Это не значит, что нужно оскорблять девушку и унижать ее достоинство. Ромасенко находится в сборной России, и он имеет к спортсменке прямое отношение.

Если президент федерации считает, что спортсменка не способная и ничего не приносит стране, то зачем он держит ее в сборной? Думаю, что спортсменам нельзя говорить такие слова. Они, как и мы, живут спортом. Если они чувствуют, что могут добиться результата, то они едут (на соревнования). Да, их ощущения могут быть неправильными, но мы должны прислушиваться к этому. Мы, тренеры, не работаем одни, а работаем со спортсменами, и их надо любить.

— Должен ли глава федерации извиниться или уйти с поста?

— Не знаю. Мы можем только пожелать, чтобы он извинился, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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