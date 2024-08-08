Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?»

— Она же его спортсменка! Четырехкратная чемпионка Европы, выигрывала медали на чемпионатах мира, и эти титулы позволяют ей выступать. Наверное, он был против ее участия в Олимпийских играх, но это другой вопрос. Это не значит, что нужно оскорблять девушку и унижать ее достоинство. Ромасенко находится в сборной России, и он имеет к спортсменке прямое отношение.

Если президент федерации считает, что спортсменка не способная и ничего не приносит стране, то зачем он держит ее в сборной? Думаю, что спортсменам нельзя говорить такие слова. Они, как и мы, живут спортом. Если они чувствуют, что могут добиться результата, то они едут (на соревнования). Да, их ощущения могут быть неправильными, но мы должны прислушиваться к этому. Мы, тренеры, не работаем одни, а работаем со спортсменами, и их надо любить.