Казахстан подал протест на судейство в гимнастике. Заявление Алии Юсуповой на ОИ-2024

Источник: Сали Сабиров

Казахстанка стала 13-й в квалификации и не смогла попасть в число десяти финалисток.

"Считаю, что Эльжана выступила хорошо. Конечно, ошибки были. Но вы сами видели, что даже призеры чемпионата мира тоже выступали с ошибками. Для многих Олимпиада в Париже стала первой в карьере, так что это сказалось.

Все это нервы. И я Эльжану прекрасно понимаю, так как сама являюсь участницей двух Олимпиад. Это не так легко, как может показаться со стороны. Очень сложный вид спорта.

В целом, Эльжана достойно выступила. Не везде я была согласна с оценками, подавала протест. Если вы смотрели, то видели, что в мяче у нас была потеря. И при этом в упражнении с булавами при чистом исполнении оценка ниже, чем в упражнении с мячом. Это очень странно. Я подала протест, но нам оценку не изменили.

Эльжана — яркая гимнастка. Ее очень хорошо встречают зрители. И пока еще она не полностью раскрылась. Будем работать над этим. Потенциал есть", — приводит слова Юсуповой Olympic.kz.

Таниева в сумме набрала 126.600 балла.

Ее результаты в личном многоборье: