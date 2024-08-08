Казахстан подал протест на судейство в гимнастике. Заявление Алии Юсуповой на ОИ-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Алиреза Мохмадипиани
Семен Новиков
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Брэдли Синден
Лян Юйшуай
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Турпал-Али Бисултанов
Давид Лошонци
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Женщины. Финал
Тара Дэвис-Вудхолл
Малайка Михамбо
Жасмин Мур
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Парвиз Насибов
Саид Эсмаили Лейвеси
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Луис Орта Санчес
Славик Галстян
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амантур Исмаилов
Хасрат Джафаров
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Мужчины. Финал
Бенжамин Томас
Юри Лейтао
Фабио ван ден Боссе
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Хетти ван де Воув
Эмма Финукейн
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
21:00скороГерманияЯпония
Легкая атлетика. Мужчины
21:25скороКопье. Мужчины. Финал
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороСШАСербия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаМариафе Артачо / Николь Лэйрд
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороАбдумалик ХалоковЧарли Сеньор
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
22:30скороНорвегияДания
Таэквондо. Женщины. Финал
22:37скороКим Ю ДжинНахид Кияничандех
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:46скороМунарбек СейитбекХавьер Ибаньес Диас
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
23:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянДавид Оман / Йонатан Хельвиг
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:02скороЛи ЦяньКейтлин Паркер
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:18скороСинди Джанкеу НгамбаАтейна Билон
Бокс. Мужчины. Финал
23:34скороБиллаль БеннамаХасанбой Дусматов
Бокс. Женщины. Финал
23:51скороЧань ЮаньХатик Акбас
Плавание. Мужчины
9.08скоро10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Таэквондо. Мужчины. Предварительные поединки
9.08скороИсмаэль КулибалиБатырхан Толеугали
Гольф. Женщины
9.08скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Таэквондо. Женщины
9.08скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
9.08скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
9.08скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
9.08скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
21:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан подал протест на судейство в гимнастике. Заявление Алии Юсуповой на ОИ-2024

Главный тренер команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова оценила выступление Эльжаны Таниевой на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

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Источник: Сали Сабиров

Казахстанка стала 13-й в квалификации и не смогла попасть в число десяти финалисток.

"Считаю, что Эльжана выступила хорошо. Конечно, ошибки были. Но вы сами видели, что даже призеры чемпионата мира тоже выступали с ошибками. Для многих Олимпиада в Париже стала первой в карьере, так что это сказалось.

Все это нервы. И я Эльжану прекрасно понимаю, так как сама являюсь участницей двух Олимпиад. Это не так легко, как может показаться со стороны. Очень сложный вид спорта.

В целом, Эльжана достойно выступила. Не везде я была согласна с оценками, подавала протест. Если вы смотрели, то видели, что в мяче у нас была потеря. И при этом в упражнении с булавами при чистом исполнении оценка ниже, чем в упражнении с мячом. Это очень странно. Я подала протест, но нам оценку не изменили.

Эльжана — яркая гимнастка. Ее очень хорошо встречают зрители. И пока еще она не полностью раскрылась. Будем работать над этим. Потенциал есть", — приводит слова Юсуповой Olympic.kz.
Таниева в сумме набрала 126.600 балла.

Ее результаты в личном многоборье:

  • Обруч — 30.850 балла;
  • Мяч — 32.000 балла;
  • Булавы — 32.300 балла;
  • Лента — 31.450 балла.

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