Еще одну боксершу на Олимпиаде в Париже обвинили в том, что это мужчина: «МОК таких поддерживает» | Источник: Getty Images

Напомним, что 7 августа алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады на фоне скандала с гендерным тестом. В 2023 году Хелиф отстранили от чемпионата мира по боксу из-за ДНК-теста, проведенного Международной боксерской ассоциацией (IBA), который выявил у Иман «наличие XY (мужской) хромосомы и повышенный уровень тестостерона». Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Хелиф до Олимпиады, сославшись на «нечеткие стандарты биохимического тестирования и непрозрачное управление IBA». Позиция МОК: Хелиф не является трансгендером, а тестирование было нелегитимным и не заслуживающим доверия. Хелиф опровергает утверждения о совершенном трансгендерном переходе, отмечая, что в Алжире это запрещено. Несмотря на это, многие не верят таким заявлениям и подвергают Хелиф и МОК жесткой критике.

На фоне скандала с гендерным тестом в финал Олимпиады пробилась и боксерша Линь Юйтин из Тайваня.

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас в интервью Meta-ratings.kz отметила, что тоже столкнулась с подобной ситуацией, когда в 2020 году в Иордании вышла на ринг против Джутамас Джитпонг из Таиланда.

"Мы поднимали этот вопрос еще 2020 году, так как выяснилось, что мой соперник много лет тренировался с мужской командой и выступал среди мужчин, но Федерация бокса Казахстана не поддержала меня. На тот момент было другое руководство — они сказали, что не надо искать отговорки.

Конечно это ненормально, так как я сама боксировала против такого, мужчина есть мужчина. Я знала, что буду биться против парня, и настраивалась все равно победить. После боя мы писали в МОК, но, как видите, они их поддерживают.

Я бы предложила им соревноваться друг с другом, а не с женщинами. Тем более тайский парень-боксер якобы выиграл у меня в 2020 году и забрал мою олимпийскую лицензию в Токио, а сейчас снова участвует в Париже", — сказала Ангелина Лукас.