Вембаньяма раскрыл секрет успеха Франции на Олимпиаде: «Мы вспомнили, как немцы смеялись над нами»

"Я думаю, что игра за национальную сборную дает ту энергию, которую ты нигде больше не получишь. Вы видите, как интенсивно мы играли в последних двух играх. Это то, что мы все чувствуем. Как настоящая команда, мы любим эту майку, мы любим свою страну, поэтому мы готовы на многое.
В нашей команде мы вспомнили, как они [немцы] смеялись над нами в последней игре. Как все легко выглядело для них. Я уверен, что проигрыш в той игре на групповом этапе помог нам победить сегодня, определенно", — цитирует Вембаньяму Eurohoops.
Отметим, что Франция играла с Германией на групповом этапе Олимпиады и проиграла со счетом 71:85.