Вембаньяма раскрыл секрет успеха Франции на Олимпиаде: «Мы вспомнили, как немцы смеялись над нами»

"Я думаю, что игра за национальную сборную дает ту энергию, которую ты нигде больше не получишь. Вы видите, как интенсивно мы играли в последних двух играх. Это то, что мы все чувствуем. Как настоящая команда, мы любим эту майку, мы любим свою страну, поэтому мы готовы на многое.