Узбекистан выиграл второе золото на Олимпиаде-2024
Узбекистан завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Узбекистан завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Успеха добился 22-летний таеквондист Улугбек Рашитов, который в финале весовой категории до 68 килограммов оказался сильнее 23-летнего иорданца Заида Карима — 2:0.
В итоге Рашитов стал первым двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана после триумфа на Играх-2020 в Токио.
Напомним, первую золотую медаль в копилку сборной Узбекистана принесла дзюдоистка Диера Келдиерова.