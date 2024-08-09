Постригай: В голове не укладывается, как такое про свою спортсменку может сказать глава Всероссийской федерации

«В голове не укладывается, как про свою же спортсменку такое может сказать президент Всероссийской федерации. Своих надо всегда поддерживать. Возможно, за закрытыми дверьми он и мог сказать что‑то подобное, но точно не публично. И этот человек пытается лишить участия в чемпионате мира ребят, которые принимают участие в Кубке олимпийских чемпионов AAACUP. Я хочу поддержать Олесю Ромасенко и считаю, что она молодец, несмотря ни на что. В таких сложных условиях даже участие в Олимпийских играх — уже победа», — цитирует Постригая «Матч ТВ».