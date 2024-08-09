Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
30
38
35
2Китай
29
25
19
3Австралия
18
14
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Алиреза Мохмадипиани
Семен Новиков
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Аршад Надим
Нирай Чопра
Андерсон Петерс
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Брэдли Синден
Лян Юйшуай
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Турпал-Али Бисултанов
Давид Лошонци
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Женщины. Финал
Тара Дэвис-Вудхолл
Малайка Михамбо
Жасмин Мур
Результаты
Расписание событий
Гимнастика художественная. Женщины
12:15скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороАйсулу ТыныбековаЭстер Омолайо Колаволе
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороНесрин БашКайла Коллин Миракл
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:36скороСасикарн ТонгчанКаролина Сантос
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:40скороБиляна ДудоваСара Юханна Линдборг
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороЛеон СейрановичЭди Хрник
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:50скороОрхон ПуревдоржиинИрина Коляденко
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
13:00скороАлександра ПеришичОзода Собиржонова
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:00скороГрейс БулленСивар Бусетта
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:10скороЛи ХанбитЛуиза Нимеш
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороСеиф ЭйссаЭди Хрник
Парусный спорт. Мужчины
13:13скороКайтсерфинг. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:20скороАна Паула Годинес ГонсалесАмелин Дуарр
Скалолазание. Мужчины
13:28скороСложность. Мужчины. Итог
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:30скороКриста ИнцеСакура Мотоки
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороАлександр ХоцяновскийГено Петриашвили
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:40скороЧермен ВалиевТуран Байрамов
Вольная борьба. Женщины
13:40скороЖенщины. до 62 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:40скороМужчины. до 125 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины
13:50скороЖенщины. до 62 кг. 1/4 финала
11:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024

В Париже завершился 13-й день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжила возглавлять сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Всего было разыграно 25 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золота: Тара Дэвис-Вудхолл победила в прыжках в длину, Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а Грант Холлоуэй был первым в беге на 110 метров с барьерами. Теперь в активе американцев 30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых наград.

Второе место занимает сборная Китая, в активе команды 29 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 18 золотыми, 14 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Российские каноисты остановились в шаге от пьедестала

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров едва не принесли России вторую медаль на нынешних Играх. Спортсмены уверенно прошли квалификацию и вышли в финал в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Особенностью российского дуэта было то, что оба спортсмена гребли слева, а все их соперники работали веслами с разных сторон. Это вынужденная мера, так как многолетнего партнера Коровашкова — Ивана Штыля — до Олимпиады не допустили.

Несмотря на это, россияне большую часть дистанции в финальном заезде шли на втором месте вслед за китайцами, а медали упустили на последних метрах. Фотофиниш определил, что гребцы из Италии и Испании были чуть быстрее. Четвертое место Коровашков и Петров восприняли как поражение. Однако у Петрова еще будет шанс на медаль на дистанции 1000 метров в одиночке, в этом виде программы он вышел в полуфинал.

Обидно. Ветер справа, а оба гребем слева. Сложно было рулить. Пришлось пропустить гребок, чтобы удержать лодку. Иначе бы нас дисквалифицировали за то, что мы оказались на другой дорожке. Не повезло с погодой.

Алексей Коровашков
российский гребец

Россияне лишились шансов на еще одну медаль

Российская каноистка Олеся Ромасенко на Олимпиаде больше не выступит. 8 августа она не смогла пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров в одиночке и выбыла из соревнований. В других дисциплинах россиянка заявлена не была. На результат Ромасенко резко отреагировал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм.

Евгений Архипов
президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ

Позже высказывание функционера прокомментировал телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он предположил, что Архипов сделал заявление на эмоциях и выразил надежду, что чуть позже функционер даст другой комментарий.

Украинскую каноистку заподозрили в пропаганде

Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian». В этой надписи увидели признаки пропаганды.

Сама Рыбачок не согласилась с этим выводом. Она отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает размещать политические лозунги, например «Stop War», но надпись «I am Ukrainian» указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. «Это важно», — заявила спортсменка.

Французский волейболист пошутил о россиянах

Волейболист сборной Франции Женя Гребенников, имеющий русские корни, высказался об отсутствии российской команды на Олимпиаде. Он в шутку отметил, что очень рад тому, что Россия не представлена на Играх, так как эта команда очень сильная. «Если серьезно, жалко, конечно, что они не здесь. Олимпиада — это же такие эмоции», — добавил волейболист.

Позже высказывание Гребенникова прокомментировала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула, что спортсмены из других стран равнодушно относятся к отстранению России.

Спортсмены так устроены, что если кто-то получил травму или по какой-то другой причине не приехал, то это не его проблемы.

Светлана Журова
депутат Госдумы

Сборная Марокко по футболу завоевала бронзу Олимпиады

В матче за третье место марокканцы разгромили сборную Египта. Игра завершилась со счетом 6:0. В составе победителей дублем отметился Суфьян Рахими, еще по голу забили Билал Эль-Ханнус, Эз Абде, Акрам Накаш и Ашраф Хакими. Обладатель золотой медали Игр определится в матче между сборными Франции и Испании. Игра состоится 9 августа.

Для Марокко бронза Олимпиады в мужском футболе стала первой в истории. Египтяне в третий раз стали четвертыми. На Играх-2020 в Токио золото завоевала сборная Бразилии.

Алексей Гусев

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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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