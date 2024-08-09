Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024

Всего было разыграно 25 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золота: Тара Дэвис-Вудхолл победила в прыжках в длину, Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а Грант Холлоуэй был первым в беге на 110 метров с барьерами. Теперь в активе американцев 30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых наград.

Второе место занимает сборная Китая, в активе команды 29 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 18 золотыми, 14 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Российские каноисты остановились в шаге от пьедестала

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров едва не принесли России вторую медаль на нынешних Играх. Спортсмены уверенно прошли квалификацию и вышли в финал в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Особенностью российского дуэта было то, что оба спортсмена гребли слева, а все их соперники работали веслами с разных сторон. Это вынужденная мера, так как многолетнего партнера Коровашкова — Ивана Штыля — до Олимпиады не допустили.

Несмотря на это, россияне большую часть дистанции в финальном заезде шли на втором месте вслед за китайцами, а медали упустили на последних метрах. Фотофиниш определил, что гребцы из Италии и Испании были чуть быстрее. Четвертое место Коровашков и Петров восприняли как поражение. Однако у Петрова еще будет шанс на медаль на дистанции 1000 метров в одиночке, в этом виде программы он вышел в полуфинал.

Обидно. Ветер справа, а оба гребем слева. Сложно было рулить. Пришлось пропустить гребок, чтобы удержать лодку. Иначе бы нас дисквалифицировали за то, что мы оказались на другой дорожке. Не повезло с погодой. Алексей Коровашков российский гребец

Россияне лишились шансов на еще одну медаль

Российская каноистка Олеся Ромасенко на Олимпиаде больше не выступит. 8 августа она не смогла пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров в одиночке и выбыла из соревнований. В других дисциплинах россиянка заявлена не была. На результат Ромасенко резко отреагировал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм. Евгений Архипов президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ

Позже высказывание функционера прокомментировал телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он предположил, что Архипов сделал заявление на эмоциях и выразил надежду, что чуть позже функционер даст другой комментарий.

Украинскую каноистку заподозрили в пропаганде

Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian». В этой надписи увидели признаки пропаганды.

Сама Рыбачок не согласилась с этим выводом. Она отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает размещать политические лозунги, например «Stop War», но надпись «I am Ukrainian» указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. «Это важно», — заявила спортсменка.

Французский волейболист пошутил о россиянах

Волейболист сборной Франции Женя Гребенников, имеющий русские корни, высказался об отсутствии российской команды на Олимпиаде. Он в шутку отметил, что очень рад тому, что Россия не представлена на Играх, так как эта команда очень сильная. «Если серьезно, жалко, конечно, что они не здесь. Олимпиада — это же такие эмоции», — добавил волейболист.

Позже высказывание Гребенникова прокомментировала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула, что спортсмены из других стран равнодушно относятся к отстранению России.

Спортсмены так устроены, что если кто-то получил травму или по какой-то другой причине не приехал, то это не его проблемы. Светлана Журова депутат Госдумы

Сборная Марокко по футболу завоевала бронзу Олимпиады

В матче за третье место марокканцы разгромили сборную Египта. Игра завершилась со счетом 6:0. В составе победителей дублем отметился Суфьян Рахими, еще по голу забили Билал Эль-Ханнус, Эз Абде, Акрам Накаш и Ашраф Хакими. Обладатель золотой медали Игр определится в матче между сборными Франции и Испании. Игра состоится 9 августа.

Для Марокко бронза Олимпиады в мужском футболе стала первой в истории. Египтяне в третий раз стали четвертыми. На Играх-2020 в Токио золото завоевала сборная Бразилии.