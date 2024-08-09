Сербия была в финале ОИ 38 минут, а потом испугалась победы над США. Великий матч изнутри

США — Сербия: репортаж матча на Олимпиаде-2024, баскетбол, счёт, ОИ-2024, кто вышел в финал, почему Сербия проиграла | Источник: Getty Images

А начиналось всё так красиво. Если в матче с Австралией сборную Сербии во многом вытащил Никола Йокич, то в игре с США сербы предстали настоящей командой. С первых минут настрой был сумасшедший, но ещё круче была концентрация, с которой Сербия отрабатывала в защите.

Из пресс-ложи, где мы с остальными российскими журналистами, конечно же, болели за сербов, эта концентрация производила нереальное впечатление. Успешно отработал в защите — получай крики в лицо и объятия от всей команды, отдал классный пас — ты вообще главный чувак на планете Земля. Сербы тащили друг друга к чуду, когда как на арене в перерыве ставили «Лебединое озеро», будто предсказывая развал «Дрим-тим».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241993&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И как же у них летели трёхочковые! В первой четверти сошёл с ума новичок ЦСКА Аврамович, который ввязался в перестрелку из-за дуги с гениальным Карри (в моменте он набрал 17 из 18 очков всей сборной США). И вообще в ней не уступил. Это было настолько прекрасно, что в небольшой паузе Стефен и Алекса отбили друг другу кулачок за эту дуэль. После первой четверти трёшки летели уже у всей сборной Сербии. Во многом из-за них у команды получилось выиграть все три четверти у США. А когда в самом начале четвёртой четверти Гудурич забросил трёхочковый с фолом — все на трибунах поверили в победу сербов.

Но возникает полное ощущение, что сама сборная Сербии в это не поверила, а более того — испугалась. От близости чуда в действиях пропала уверенность, игроки перестали друг друга подбадривать, а ответственность никто не решался брать на себя, только подсовывая мяч друг другу. А все старички сборной США, наоборот, взяли всё в свои руки. Карри, Леброн и Дюрант включили все рефлексы и начали на своём горбу тащить США в финал.

Но шанс у Сербии был. При счёте 86:84 в их пользу Добрич бросал трёхочковый, который обязан был попадать. Но не попал, после чего физически с трибуны ощутилось, как из сербов вышел воздух.

Это был великий матч, которого сербы испугались. Они были абсолютно разбиты после встречи, почти все отказались общаться с журналистами, кто-то прошёл через микст в слезах.

Но именно такие триллеры сербско-американского производства напоминают, какая великая вещь спорт. Это было прелестно.