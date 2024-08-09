Видели олимпийского чемпиона из Пакистана? За полгода до Игр он искал деньги на копье

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
30
38
35
2Китай
29
25
19
3Австралия
18
14
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Ксу Шиксяо / Сун Менгя
Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок
Слоан Маккензи / Кэти Винсент
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Алиреза Мохмадипиани
Семен Новиков
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Аршад Надим
Нирай Чопра
Андерсон Петерс
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Брэдли Синден
Лян Юйшуай
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Турпал-Али Бисултанов
Давид Лошонци
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Расписание событий
Гимнастика художественная. Женщины
12:15скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:36скороСасикарн ТонгчанКаролина Сантос
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороЛеон СейрановичЭди Хрник
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
13:00скороАлександра ПеришичОзода Собиржонова
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороСеиф ЭйссаЭди Хрник
Парусный спорт. Мужчины
13:13скороКайтсерфинг. Мужчины. Финал
Скалолазание. Мужчины
13:28скороСложность. Мужчины. Итог
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороАлександр ХоцяновскийГено Петриашвили
Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:40скороЧермен ВалиевТуран Байрамов
Вольная борьба. Мужчины
13:40скороМужчины. до 125 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
13:50скороБиляна ДудоваИрина Коляденко
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 74 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 62 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 125 кг. 1/4 финала
Водное поло. Мужчины
14:00скороМужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
Вольная борьба. Мужчины
14:00скороМужчины. до 74 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
14:00скороГрейс БулленЛуиза Нимеш
Вольная борьба. Мужчины
14:00скороМужчины. до 125 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Мужчины
14:10скороМужчины. до 74 кг. 1/4 финала
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
14:10скороАна Паула Годинес ГонсалесСакура Мотоки
12:05 (мск), источник: Sports

Видели олимпийского чемпиона из Пакистана? За полгода до Игр он искал деньги на копье

Аршад Надим установил олимпийский рекорд.

Наверх
Источник: Reuters

Пакистанец Аршад Надим выдал в Париже феноменальный бросок копья.

Его 92,97 м — олимпийский рекорд, рекорд Азии и самый далекий бросок в мире за последние два года. За всю историю метания копья дальше Надима отправляли снаряд только пять человек!

Его победа — не совсем сенсация, в Токио-2020 Надим был пятым, на прошлогоднем чемпионате мира — вторым.

Болеть за Аршада пришли соотечественники. Кажется, еще никогда зрители легкой атлетики на «Стад де Франс» не выглядели так необычно.

Олимпийский чемпион по легкой атлетике из Пакистана — такого еще не было.

***

Копье — самая интернациональная дисциплина легкой атлетики.

Начиналось все с кенийца Джулиуса Йего — он выиграл чемпионат мира-2015, а метать учился по ютубу. Естественно, первый и единственный копьеметатель-чемпион в истории своей страны.

Потом подхватил Нирадж Чопра, тоже, конечно, первый и единственный для Индии — олимпийский чемпион Токио и действующий чемпион мира.

А чемпионаты мира 2019 и 2022 годов забрал Андерсон Питерс из Гренады, население которой всего 115 тысяч.

И вот теперь пакистанец Аршад Надим. Кажется, самый необычный персонаж даже на фоне такой географии.

Тренировался в +45 и говорил, что «жара поддерживает его страсть»

На церемонии открытия Надим держал флаг Пакистана вместе с пловчихой Джеханарой Наби.

Он вообще огромный патриот и при первой возможности благодарит правительство страны. Дома он национальный герой. Пакистанские дети на улице играют в Надима.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но условия для тренировок у героя печальные.

Надим живет в Лахоре, втором по величине городе Пакистана. Там в его распоряжении зал без кондиционера и стадион. Перед отъездом в Париж Надим выкладывал в соцсети тренировку при температуре 45 градусов. И написал: «Жара подогревает мою страсть».

Так плачевно в Пакистане, где проживает 236 миллионов человек, было не всегда.

— Раньше государство поддерживало спорт, — вспоминал тренер Надима, Салман Икбал Батт. — У нас были сильные школьные соревнования, молодежь имела возможности заниматься разными видами спорта. До начала 2000-х Пакистан посылал на летние Олимпиады около 30 человек.

В Париж приехали всего семеро. Золото Надима — единственная олимпийская медаль Пакистана за 32 года (после бронзы в хоккее на траве). И конечно, первая олимпийская победа в истории страны.

В марте Надим просил денег на копье. Старое он метал с 2016-го

Серебро вслед за Надимом в Париже выиграл тот самый Чопра из Индии, который не сумел защитить олимпийский титул. Несмотря на политику и соперничество в секторе, они лучшие друзья.

Но это еще не все. Прямо в олимпийский год у Аршада были проблемы с копьем. Точнее, с его отсутствием — Надим метал один и тот же снаряд примерно с 2016-го, то есть со старта карьеры. На соревнованиях копья предоставляют организаторы, но в тренировках важно использовать идентичный инвентарь.

— Я метаю одно и то же копье уже лет семь-восемь, — признавался пакистанец в марте этого года. — Недавно я его повредил и попросил федерацию купить новое. Это нужно для подготовки к Олимпиаде.

Чопра впечатлен.

— В шоке, что у спортсмена такого уровня нет спонсоров, даже его страна не может купить ему копье, — говорил он. — Мой совет: обратись к фирмам-производителям, они будут счастливы подарить тебе копье!

Надим послушал друга, правда, помощь пришла с другой стороны. Перед Олимпиадой местный спонсор торжественно вручил ему чек на 1 миллион пакистанских рупий (3600 долларов).

Вполне хватило на копье. Надим был счастлив и благодарил Аллаха.

За золото Игр ему положены от родной страны 50 тысяч долларов. Для Пакистана это прорыв, раньше государство ничего не обещало даже в теории.

Откуда вообще взялся Надим? Играл в крикет, а деньги ему собирали всей деревней

Он родился в крошечной деревне штата Пунджаб. До ближайшего крупного города Лахора — 300 км.

Аршад — третий из восьми детей. Отец работал на стройке, мать занималась хозяйством. Жили очень скромно. Настолько скромно, что старший брат будущего олимпийского чемпиона вспоминал: мясо они ели раз в году, на праздник.

— Если на нашем столе было что-то кроме чечевицы и овощей — это был удачный день, — так рос Надим.

Несмотря на скудное питание, он всегда выделялся габаритами: в 14 лет дорос до 183 см, а сейчас 190 см.

В деревне, как и во всем Пакистане, спорт номер один — крикет. А там высокий рост дает преимущество. Так что Надим вскоре прославился как лучший боулер (игрок, который бросает мяч в сторону соперника — Спортс) деревни.

Аршад мечтал стать звездой крикета, но потом вмешался отец.

«Это слишком популярный спорт, ты не сможешь пробиться. У нас нет ничего, чтобы тебе помочь», — с такими аргументами Надим-старший отправил сына в спорт «попроще», то есть легкую атлетику. Так как у Аршада уже был поставленный в крикете бросок, он стал метателем.

Деньги, чтобы Аршад смог поехать на соревнования, собирали всей деревней. И он действительно выигрывал все старты, где только участвовал.

Когда Надиму было 14, его заметил местный олигарх (по пакистанским меркам — на самом деле владелец мини-отеля в соседней деревне). Тот был впечатлен талантом парня и взял его под опеку. Надим вспоминал, что именно тогда узнал, во-первых, что такое шиповки, а во-вторых, что для метания копья существуют специальные шиповки.

— Отец привел меня и сказал: «Все, с этого момента это твой сын, ты несешь за него полную ответственность», — так Надим в 14 начинал карьеру в легкой атлетике.

Даже после серебра чемпионата мира Аршад остался тренироваться в Лахоре. А его семья — жена и трое детей — по-прежнему живут в родной деревне. Правда, видит их Надим нечасто.

Его описывают как фанатика тренировок: Надим не вылезает со стадиона и тренажерного зала.

Эксперты говорят, что у Надима нереальный потенциал. Метнуть на 92 метра он смог, перенеся в феврале серьезную операцию на колене. Кстати, с ней тоже все было непросто, деньги на лечение в последний момент дала местная компания.

Так что если Надим будет здоров и полноценно подготовится, кажется, он сможет приблизиться и к отметке 100 метров! А это сделает его легендой.

Наталья Марьянчик

Читайте также от «Sports»
Шпионский скандал на Олимпиаде: следили c дрона за соперником
Драма парагвайской красотки-пловчихи в Париже. Завершила карьеру
«Это похоже на издевательство». Сена срывает Олимпиаду
Мбаппе покупает клуб детства «Кан»
Все фотогалереи
ВидеоФото
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
Главные темы
Великий матч: Сербия была в финале 38 минут, а потом испугалась
Бывшая россиянка сыграет в волейбольном финале Олимпиады
Олимпийский чемпион из Пакистана за полгода до Игр искал копье
Французские синхронистки напугали зрителей лицами на затылке
Скейтбордист из США раскритиковал качество медалей на ОИ-2024
Бывший временный президент ФИФА умер во время Олимпиады в Париже
Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024
Боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль Узбекистана на Олимпиаде
«США не нужна такая помощь». Богданович — о работе судей
В перерыве матча США — Сербия показали балет «Лебединое озеро»
Интрига в медальном зачёте Олимпиады. Устоят ли американцы под натиском китайцев?
Боксёрша Юань Чан принесла Китаю золотую медаль на Олимпийских играх — 2024
Женская сборная Норвегии по гандболу стала вторым финалистом Олимпийских игр-2024 в Париже
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Представитель Узбекистана Дусматов выиграл олимпийское золото по боксу
Леброн — единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший несколько трипл-даблов
Беженка Синди Нгамба завоевала бронзовую медаль по боксу на Олимпийских играх
Постригай: В голове не укладывается, как такое про свою спортсменку может сказать глава Всероссийской федерации
Сборная США вырвала победу в игре с Сербией и вышла в финал Олимпиады в Париже
Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024
Узбекистан выиграл второе золото на Олимпиаде-2024
Американка на Олимпиаде довела любимицу болельщиков до слёз: просто растерзала на дорожке
Американец Грант Холлоуэй выиграл забег на 110 м с барьерами в финале Олимпиады-2024
Сербский дзюдоист разнес судей на Олимпиаде. Но его преследуют за православный жест
Крушение Ноа Лайлза на Олимпиаде: американца увезли на коляске после поражения
Вембаньяма раскрыл секрет успеха Франции на Олимпиаде: «Мы вспомнили, как немцы смеялись над нами»
Австралийские ватерполистки победили американок и вышли в финал Олимпиады в Париже
Еще одну боксершу на Олимпиаде в Париже обвинили в том, что это мужчина: «МОК таких поддерживает»
Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии сенсационную медаль Олимпиады-2024: «MMA не для меня, бои собачьи»
Ноа Лайлзу стало плохо после финиша забега на 200 м на Олимпиаде. Его увезли на коляске
Сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпийских игр в Париже
21-летний бегун Тебого выиграл 200 м на Олимпиаде-2024, Ноа Лайлз финишировал третьим
Французская сказка продолжается. Хозяева Олимпиады — в финале ОИ-2024!
Казахстан подал протест на судейство в гимнастике. Заявление Алии Юсуповой на ОИ-2024
Уроженец Чечни стал бронзовым призером Олимпиады в греко-римской борьбе
Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?»
Прояснилась судьба олимпийской медали Казахстана в вольной борьбе
Шведский пловец отказался участвовать в Олимпийских играх из-за качества воды в Сене: «Здоровье прежде всего»
Четыре русских гимнастки в финале Олимпиады-2024. Смогли обойти чемпионку Европы и борются за золото
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Сборная Франции вырвала победу в матче с Германией и вышла в финал Олимпиады в Париже
Сборная Марокко разгромила Египет и выиграла бронзу Олимпиады-2024
Скалолаз из США установил мировой рекорд, но взял только бронзу Олимпиады
Гандболистки сборной Франции вышли в финал ОИ-2024, одержав волевую победу над Швецией
Самые красивые спортсмены Парижа: фото
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь