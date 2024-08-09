Видели олимпийского чемпиона из Пакистана? За полгода до Игр он искал деньги на копье

Пакистанец Аршад Надим выдал в Париже феноменальный бросок копья.

Его 92,97 м — олимпийский рекорд, рекорд Азии и самый далекий бросок в мире за последние два года. За всю историю метания копья дальше Надима отправляли снаряд только пять человек!

Его победа — не совсем сенсация, в Токио-2020 Надим был пятым, на прошлогоднем чемпионате мира — вторым.

Болеть за Аршада пришли соотечественники. Кажется, еще никогда зрители легкой атлетики на «Стад де Франс» не выглядели так необычно.

Олимпийский чемпион по легкой атлетике из Пакистана — такого еще не было.

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Копье — самая интернациональная дисциплина легкой атлетики.

Начиналось все с кенийца Джулиуса Йего — он выиграл чемпионат мира-2015, а метать учился по ютубу. Естественно, первый и единственный копьеметатель-чемпион в истории своей страны.

Потом подхватил Нирадж Чопра, тоже, конечно, первый и единственный для Индии — олимпийский чемпион Токио и действующий чемпион мира.

А чемпионаты мира 2019 и 2022 годов забрал Андерсон Питерс из Гренады, население которой всего 115 тысяч.

И вот теперь пакистанец Аршад Надим. Кажется, самый необычный персонаж даже на фоне такой географии.

Тренировался в +45 и говорил, что «жара поддерживает его страсть»

На церемонии открытия Надим держал флаг Пакистана вместе с пловчихой Джеханарой Наби.

Он вообще огромный патриот и при первой возможности благодарит правительство страны. Дома он национальный герой. Пакистанские дети на улице играют в Надима.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241995&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но условия для тренировок у героя печальные.

Надим живет в Лахоре, втором по величине городе Пакистана. Там в его распоряжении зал без кондиционера и стадион. Перед отъездом в Париж Надим выкладывал в соцсети тренировку при температуре 45 градусов. И написал: «Жара подогревает мою страсть».

Так плачевно в Пакистане, где проживает 236 миллионов человек, было не всегда.

— Раньше государство поддерживало спорт, — вспоминал тренер Надима, Салман Икбал Батт. — У нас были сильные школьные соревнования, молодежь имела возможности заниматься разными видами спорта. До начала 2000-х Пакистан посылал на летние Олимпиады около 30 человек.

В Париж приехали всего семеро. Золото Надима — единственная олимпийская медаль Пакистана за 32 года (после бронзы в хоккее на траве). И конечно, первая олимпийская победа в истории страны.

В марте Надим просил денег на копье. Старое он метал с 2016-го

Серебро вслед за Надимом в Париже выиграл тот самый Чопра из Индии, который не сумел защитить олимпийский титул. Несмотря на политику и соперничество в секторе, они лучшие друзья.

Но это еще не все. Прямо в олимпийский год у Аршада были проблемы с копьем. Точнее, с его отсутствием — Надим метал один и тот же снаряд примерно с 2016-го, то есть со старта карьеры. На соревнованиях копья предоставляют организаторы, но в тренировках важно использовать идентичный инвентарь.

— Я метаю одно и то же копье уже лет семь-восемь, — признавался пакистанец в марте этого года. — Недавно я его повредил и попросил федерацию купить новое. Это нужно для подготовки к Олимпиаде.

Чопра впечатлен.

— В шоке, что у спортсмена такого уровня нет спонсоров, даже его страна не может купить ему копье, — говорил он. — Мой совет: обратись к фирмам-производителям, они будут счастливы подарить тебе копье!

Надим послушал друга, правда, помощь пришла с другой стороны. Перед Олимпиадой местный спонсор торжественно вручил ему чек на 1 миллион пакистанских рупий (3600 долларов).

Вполне хватило на копье. Надим был счастлив и благодарил Аллаха.

За золото Игр ему положены от родной страны 50 тысяч долларов. Для Пакистана это прорыв, раньше государство ничего не обещало даже в теории.

Откуда вообще взялся Надим? Играл в крикет, а деньги ему собирали всей деревней

Он родился в крошечной деревне штата Пунджаб. До ближайшего крупного города Лахора — 300 км.

Аршад — третий из восьми детей. Отец работал на стройке, мать занималась хозяйством. Жили очень скромно. Настолько скромно, что старший брат будущего олимпийского чемпиона вспоминал: мясо они ели раз в году, на праздник.

— Если на нашем столе было что-то кроме чечевицы и овощей — это был удачный день, — так рос Надим.

Несмотря на скудное питание, он всегда выделялся габаритами: в 14 лет дорос до 183 см, а сейчас 190 см.

В деревне, как и во всем Пакистане, спорт номер один — крикет. А там высокий рост дает преимущество. Так что Надим вскоре прославился как лучший боулер (игрок, который бросает мяч в сторону соперника — Спортс) деревни.

Аршад мечтал стать звездой крикета, но потом вмешался отец.

«Это слишком популярный спорт, ты не сможешь пробиться. У нас нет ничего, чтобы тебе помочь», — с такими аргументами Надим-старший отправил сына в спорт «попроще», то есть легкую атлетику. Так как у Аршада уже был поставленный в крикете бросок, он стал метателем.

Деньги, чтобы Аршад смог поехать на соревнования, собирали всей деревней. И он действительно выигрывал все старты, где только участвовал.

Когда Надиму было 14, его заметил местный олигарх (по пакистанским меркам — на самом деле владелец мини-отеля в соседней деревне). Тот был впечатлен талантом парня и взял его под опеку. Надим вспоминал, что именно тогда узнал, во-первых, что такое шиповки, а во-вторых, что для метания копья существуют специальные шиповки.

— Отец привел меня и сказал: «Все, с этого момента это твой сын, ты несешь за него полную ответственность», — так Надим в 14 начинал карьеру в легкой атлетике.

Даже после серебра чемпионата мира Аршад остался тренироваться в Лахоре. А его семья — жена и трое детей — по-прежнему живут в родной деревне. Правда, видит их Надим нечасто.

Его описывают как фанатика тренировок: Надим не вылезает со стадиона и тренажерного зала.

Эксперты говорят, что у Надима нереальный потенциал. Метнуть на 92 метра он смог, перенеся в феврале серьезную операцию на колене. Кстати, с ней тоже все было непросто, деньги на лечение в последний момент дала местная компания.

Так что если Надим будет здоров и полноценно подготовится, кажется, он сможет приблизиться и к отметке 100 метров! А это сделает его легендой.