Бывший временный президент ФИФА умер во время Олимпиады в Париже
Камерунец Исса Хаяту на протяжении 29 лет возглавлял Конфедерацию футбола Африки.
Камерунец Исса Хаяту на протяжении 29 лет возглавлял Конфедерацию футбола Африки.
Как сообщает AP, бывший глава Африканской конфедерации футбола и временный президент ФИФА Исса Хаяту ушел из жизни на 78-м году жизни. Хаяту скончался в Париже, где был гостем XXXIII Олимпийских игр в качестве почетного члена МОК.
«Опечален известием о кончине бывшего президента CAF, бывшего президента ФИФА, вице‑президента ФИФА и члена совета ФИФА Иссы Хаяту. Будучи страстным поклонником спорта, он посвятил жизнь спортивному менеджменту. От имени ФИФА выражаю соболезнования его семье, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто его знал. Покойся с миром», — написал в социальных сетях президент ФИФА Джанни Инфантино.
Исса Хаяту возглавлял Африканскую конфедерацию футбола с 1988 по 2017 годы. В 2002 году Исса Хаяту проиграл Йозефу Блаттеру на выборах президента ФИФА. С ноября 2015 года по февраль 2016 года был временным президентом организации после коррупционного скандала и отставки Блаттера.