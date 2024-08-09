Бывший временный президент ФИФА умер во время Олимпиады в Париже

Как сообщает AP, бывший глава Африканской конфедерации футбола и временный президент ФИФА Исса Хаяту ушел из жизни на 78-м году жизни. Хаяту скончался в Париже, где был гостем XXXIII Олимпийских игр в качестве почетного члена МОК.

«Опечален известием о кончине бывшего президента CAF, бывшего президента ФИФА, вице‑президента ФИФА и члена совета ФИФА Иссы Хаяту. Будучи страстным поклонником спорта, он посвятил жизнь спортивному менеджменту. От имени ФИФА выражаю соболезнования его семье, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто его знал. Покойся с миром», — написал в социальных сетях президент ФИФА Джанни Инфантино.