Захар Петров вышел в финал соревнований по гребле на Олимпиаде

Источник: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Петров занял третье место в своем полуфинальном заезде каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров с результатом 3 минуты 45, 99 секунды. В главном финале вместе с российским спортсменом выступят представители Германии, Бразилии, Польши, Италии, Чехии, Молдовы и Венгрии.

Главный финал у мужчин в каноэ-одиночках пройдет сегодня, 9 августа в 14:50 мск.

Ранее Петров в паре с Алексеем Коровашковым упустили медаль в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В борьбе за бронзовые медали российские гребцы уступили испанцам Хуану Морено и Диего Домингесу. Судьба наград определялась по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказались испанские каноисты.

32-летний Алексей Коровашков на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году вместе с Ильей Первухиным завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров. Для 19-летнего Захара Петрова нынешние Олимпийские игры — первые в карьере.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.