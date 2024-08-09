Лучший спринтер мира бежал на Олимпиаде с ковидом. Разве нет запрета?

Для американского спринтера Ноа Лайлза Олимпиада завершилась досрочно. Причина — ковид. Хотя после положительного теста он даже взял бронзу.

Стоп, а на Играх можно выступать с ковидом?

В Париже нет ковидного протокола и ограничений для заболевших.

В отличие от двух предыдущих Олимпиад — в Токио и Пекине. В 2021-м и 2022-м спортсменов, персонал, журналистов, волонтеров — всех тщательно проверяли до и во время Игр. Даже отказались от зрителей на трибунах. Что говорить, если Токио-2020 перенесли на год именно из-за пандемии.

5 мая 2023-го Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за COVID-19. Ограничения, которые затронули все сферы жизни, длились больше трех лет. Само собой, вирус никуда не делся — в ВОЗ подчеркивали, что вспышки заболевания еще случаются и глобальное ухудшение ситуации вполне возможно.

Но Игры-2024 в Париже вернули спорт в доковидную эпоху: рекорды по посещаемости, объятия призеров, никаких масок и ежедневных тестов.

В этом плане особых правил во Франции нет — спортсмены и команды сами решают, что делать в случае положительных тестов или симптомов заболевания. Единственное, о чем позаботились организаторы, — в олимпийской деревне есть отдельные номера для тех, кто сдал положительный тест на ковид.

По данным Washington Post, летом наблюдается всплеск заражения ковидом в Европе, Азии и Америке. Он затронул и Олимпиаду — как минимум 40 спортсменов сдали положительные тесты. При этом никакого запрета на участие в соревнованиях для них нет.

Что делали спортсмены с ковидом: кто-то ставил рекорды, кто-то отказывался от мечты

1. Самый свежий сюжет — выступление Лайлза на 200-метровке. После золота на престижной сотне от 6-кратного чемпиона мира ждали победы и здесь, на коронной дистанции. Ноа взял лишь бронзу, а после забега не смог прийти в себя — его увозили с арены на кресле-каталке.

Американец сообщил, что за пару дней до этого у него выявили ковид. Но мыслей сняться с забега не было: «Мы просто собирались соблюдать карантин как можно дольше и держаться подальше от других людей».

По словам Ноа, коронавирус повлиял на его состояние, но он был готов бежать и в более сложных условиях.

В комнате ожидания перед финалом на 200 м Лайлс находился в маске. Хотя после забега поздравлял остальных уже без нее. Соперники с пониманием отнеслись к ситуации. Летсиле Тебого из Ботсваны, который в итоге победил, вообще не думал о болезни:

«Я не считаю, что я рисковал заразиться. Это не контактный спорт. В колл-руме он ни с кем не общался. Мне просто было интересно, почему он так пробежал. Но я не думал о ковиде или чем-то таком».

А Олимпийский комитет США и федерация так объяснили участие Лайлса в забеге: «Наша главная задача — обеспечить безопасность спортсменов сборной США, одновременно отстаивая их право на участие в соревнованиях. После тщательного медицинского обследования Ноа решил участвовать в соревнованиях. Мы уважаем его решение и продолжим внимательно следить за его состоянием».

В пятницу Ноа должен был бежать в эстафете 4×100 м, но все-таки снялся:

«Я думаю, что это будет конец моей Олимпиады-2024. Это не те Олимпийские игры, о которых я мечтал, но они оставили в моем сердце столько радости. Надеюсь, всем понравилось шоу. Болели вы за меня или против, признайте, вы это смотрели, не так ли? Увидимся в следующий раз».

2. Еще одна звезда Игр пловец Адам Пити сдал положительный тест на следующий день после заплыва на 100 м брассом. Рекордсмен мира финишировал там вторым.

Британцы не планировали отцеплять Пити от сборной, но смогли сберечь команду от заражения. Меньше чем через неделю Адам выступил в комбинированной эстафете 4×100 м. Сборная Великобритании финишировала четвертой — Пити плыл и в квалификации, и в финале.

3. Австралийская пловчиха Лани Паллистер вернулась в олимпийский бассейн на следующий день после положительного теста на ковид.

Ей пришлось сняться с 1500 м вольным стилем, но в эстафете 4×200 м она все же выступила. И не просто проплыла второй этап, а вместе с командой взяла золото и установила олимпийский рекорд.

Случай с Паллистер произошел через несколько дней после мини-вспышки ковида в сборной Австралии по водному поло — заразились пять спортсменок.

«Мы лечим ковид так же, как и любые другие респираторные заболеваниями. Спортсменки носят маски, изолируются от остальной команды, не заходят в помещения с большим количеством людей — в тренажерный зал или раздевалку», — объяснили в австралийской сборной.

4. Но везет не всем. Так, немецкий десятиборец Мануэль Эйтель снялся с Олимпиады и с горечью обратился к болельщикам:

«Сегодняшний день был и будет одним из худших дней в моей жизни. Из-за ковида я вынужден сняться с Олимпиады в Париже. То, что я чувствую сейчас, превосходит любое поражение, которое я когда-либо переживал в спорте. Я абсолютно потрясен, полностью потерян и больше не понимаю этот мир. Мало кто знает, как я боролся, как упорно работал, чтобы добраться до этих Игр».