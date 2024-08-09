Ромасенко ответила на слова главы ВФГБК о том, что она «никчемная»

34-летняя спортсменка, выступавшая в Париже нейтральном статусе, не прошла в полуфинал к каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

"С меня не требовали медаль, потому что мне особо не уделяли внимание во время моей подготовки к Олимпийским играм. Медали надо требовать с тех, в кого вкладывают много сил, денег, времени.

В ребят, Коровашкова и Петрова, много вкладывали ресурсов. Они и выступили успешно. Да, только четвертое место у них. Но учитывая какие трудности они преодолевали, что оба гребли с одной, левой стороны, что ветер был правый, что в экипаж вместе встали только перед Играми, они молодцы. Очень жалко, что они остались без медали, я грущу из‑за этого. Ребята тоже сильно расстроены.

Если бы у меня была медаль, конечно, эмоции были бы положительные у руководства федерации. Но я считаю, что сам факт попадания на Олимпийские игры — это уже большое достижение, учитывая все обстоятельства допуска и подготовки к соревнованиям", — сказала Ромасенко.

Также каноистка ответила на слова главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова, который назвал ее «абсолютно никчемной спортсменкой».

«Я не считаю свое выступление позорным. Вся мировая элита была в моем заезде. Проиграть любой из них — не позор для меня. На Олимпиаде нет слабых соперниц, сплошь сильнейшие каноистки, победители и призеры чемпионатов мира, Кубка мира», — сказала Ромасенко.

В квалификации Ромасенко показала 26-е время среди 33 участниц, преодолев дистанцию за 49,83 секунды. В четвертьфинальном заезде россиянка улучшила свое время до 47,92 секунды, но финишировала четвертой, уступив победительнице Анастасии Рыбачок из Украины всего 0,81 секунды.