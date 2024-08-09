Стало известно, какие звезды выступят на закрытии Олимпиады

Также ранее стало известно, что голливудский актер Том Круз исполнит трюк в стиле «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. 62-летний актер спустится на веревке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан короткий ролик, во время которого актер перелетит с флагом на самолете через Атлантический океан.