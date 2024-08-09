Стало известно, какие звезды выступят на закрытии Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
31
25
20
2США
30
38
35
3Австралия
18
15
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Чэнь Ивэнь
Мэддисон Кини
Чан Яни
Результаты
Футбол
Женщины. Матч за 3-е место
Испания (олимп.)
Германия (олимп.)
Результаты
Парусный спорт
Кайтсерфинг. Мужчины. Финал
Валентин Бонтус
Тони Водишек
Максимилиан Маедер
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Аргентина
Бельгия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Мартин Фукса
Исакиас Кейрос
Сергей Тарновский
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Мужчины. Финал
Якоб Шопф / Мак Лемке
Бенче Надаш / Шандор Тотка
Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон / Алисия Хоскин
Тамара Чипеш / Алида Гажо
Ноеми Пупп / Сара Фойт
Паулина Пажек / Юле Мари Хаке
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Ксу Шиксяо / Сун Менгя
Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок
Слоан Маккензи / Кэти Винсент
Результаты
Скалолазание
Сложность. Мужчины. Итог
Тоби Робертс
Сорато Анраку
Якоб Шуберт
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
17:00скороИталияСША
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
17:24скороСео ГеонвуМехран Бархордари
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
17:30скороГерманияИспания
Таэквондо. Женщины. 1/2 финала
17:37скороСун ЦзеАлександра Перишич
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
17:50скороСи Джей НиколасФирас Катоусси
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
18:30скороСШААвстралия
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
19:00скороГрецияАвстралия
Футбол. Мужчины. Финал
19:00скороФранция (олимп.)Испания (олимп.)
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:00скороСпринт. Мужчины. Гонка 1
Велоспорт - Трек. Женщины
19:09скороМэдисон. Женщины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороКайл ДэйкДаичи Такатани
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороВиктор РассадинРазамбек Жамалов
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороАмир Хоссейн ЗареРазамбек Жамалов
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороГеоргий МешвилдишвилиГено Петриашвили
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороАйсулу ТыныбековаИрина Коляденко
Велоспорт - Трек. Мужчины
20:02скороСпринт. Мужчины. Гонка 2
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
20:05скороГрейс БулленСакура Мотоки
Легкая атлетика. Женщины
20:30скороЭстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Тяжелая атлетика. Женщины
20:30скороВесовая категория до 71 кг. Женщины. Финал (группа А)
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороДуэты. Женщины. Техническая программа
15:51 (мск), источник: Спорт Mail

Стало известно, какие звезды выступят на закрытии Олимпиады

Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает американская газета Variety со ссылкой на источник.

Наверх
Источник: AP 2023

Все артисты представляют США, где в 2028 году пройдут следующие летние Олимпийские игры. В рамках церемонии закрытия состоится передача флага мэру Лос-Анджелеса Карен Басс.

Также ранее стало известно, что голливудский актер Том Круз исполнит трюк в стиле «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. 62-летний актер спустится на веревке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан короткий ролик, во время которого актер перелетит с флагом на самолете через Атлантический океан.

Рэпер Снуп Догг стал специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде и был участником эстафеты олимпийского огня в одном из пригородов Парижа. Также он регулярно присутствует на различных соревнованиях.

Медальный зачет Олимпиады возглавляют сборные США и Китая, тройку лидеров замыкает Австралия.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет 11 августа.


Все фотогалереи
ВидеоФото
10Самые сексуальные спортсменки Парижа
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
Главные темы
Великий матч: Сербия была в финале 38 минут, а потом испугалась
Бывшая россиянка сыграет в волейбольном финале Олимпиады
Лучший спринтер бежал на Олимпиаде с ковидом. Разве нет запрета?
Французские синхронистки напугали зрителей лицами на затылке
Немцы Шопф и Лемке стали двукратными чемпионами ОИ-2024
Тоби Робертс из Великобритании завоевал золото в скалолазании
Стало известно, какие звезды выступят на закрытии Олимпиады
Новозеландки выиграли золото Олимпиады в гребле на байдарках
Захар Петров упустил медаль в финале соревнований каноэ-одиночек
Китайские каноистки выиграли золото Олимпиады-2024
Самые красивые спортсменки Парижа: фото
Ромасенко ответила на слова главы ВФГБК о том, что она «никчемная»
Спортсменка оспорила недопуск до финала Олимпиады из-за перевеса
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Захар Петров вышел в финал соревнований по гребле на Олимпиаде
Чемпионку Токио в Париже увезли со стадиона в инвалидной коляске
Скейтбордист из США раскритиковал качество медалей на ОИ-2024
Бывший временный президент ФИФА умер во время Олимпиады в Париже
Видели олимпийского чемпиона из Пакистана? За полгода до Игр он искал деньги на копье
Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024
Венгр Рашовски завоевал золото Игр в плавании на открытой воде
Боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль Узбекистана на Олимпиаде
«Мы держали это в тайне». Ноа Лайлс бежал 200 м с коронавирусом
«США не нужна такая помощь». Богданович — о работе судей
Андрей Рублев объяснил пропуск Олимпийских игр
В перерыве матча США — Сербия показали балет «Лебединое озеро»
Интрига в медальном зачёте Олимпиады. Устоят ли американцы под натиском китайцев?
Боксёрша Юань Чан принесла Китаю золотую медаль на Олимпийских играх — 2024
Женская сборная Норвегии по гандболу стала вторым финалистом Олимпийских игр-2024 в Париже
Представитель Узбекистана Дусматов выиграл олимпийское золото по боксу
Леброн — единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший несколько трипл-даблов
Беженка Синди Нгамба завоевала бронзовую медаль по боксу на Олимпийских играх
Постригай: В голове не укладывается, как такое про свою спортсменку может сказать глава Всероссийской федерации
Сборная США вырвала победу в игре с Сербией и вышла в финал Олимпиады в Париже
Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024
Узбекистан выиграл второе золото на Олимпиаде-2024
Американка на Олимпиаде довела любимицу болельщиков до слёз: просто растерзала на дорожке
Американец Грант Холлоуэй выиграл забег на 110 м с барьерами в финале Олимпиады-2024
Сербский дзюдоист разнес судей на Олимпиаде. Но его преследуют за православный жест
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Крушение Ноа Лайлза на Олимпиаде: американца увезли на коляске после поражения
Вембаньяма раскрыл секрет успеха Франции на Олимпиаде: «Мы вспомнили, как немцы смеялись над нами»
Австралийские ватерполистки победили американок и вышли в финал Олимпиады в Париже
Еще одну боксершу на Олимпиаде в Париже обвинили в том, что это мужчина: «МОК таких поддерживает»
Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии сенсационную медаль Олимпиады-2024: «MMA не для меня, бои собачьи»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь