Стало известно, какие звезды выступят на закрытии Олимпиады
Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает американская газета Variety со ссылкой на источник.
Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает американская газета Variety со ссылкой на источник.
Все артисты представляют США, где в 2028 году пройдут следующие летние Олимпийские игры. В рамках церемонии закрытия состоится передача флага мэру Лос-Анджелеса Карен Басс.
Также ранее стало известно, что голливудский актер Том Круз исполнит трюк в стиле «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. 62-летний актер спустится на веревке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан короткий ролик, во время которого актер перелетит с флагом на самолете через Атлантический океан.
Рэпер Снуп Догг стал специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде и был участником эстафеты олимпийского огня в одном из пригородов Парижа. Также он регулярно присутствует на различных соревнованиях.
Медальный зачет Олимпиады возглавляют сборные США и Китая, тройку лидеров замыкает Австралия.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет 11 августа.