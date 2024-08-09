Китайские каноистки выиграли золото Олимпиады-2024

Сю Шисао и Сунь Мэнья выиграли золото в финале женских соревнований каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.

Китаянки финишировали с результатом — 1 минута 52,81 секунды. Это позволило им установить новый олимпийский рекорд в этой дисциплине.

Второе место заняли Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок из Украины (1.54,30). Третьими стали канадцы Слоун Маккензи и Кэти Винсент (1.54,36).

Это тридцатая золотая медаль в Париже для спортсменов из Китая (30−25−19). По количеству наград высшего достоинства китайцы догнали американцев (30−38−35).

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. Женщины