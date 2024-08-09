Китайские каноистки выиграли золото Олимпиады-2024
Сю Шисао и Сунь Мэнья в каноэ-двойке опередили соперниц на дистанции 500 метров.
Сю Шисао и Сунь Мэнья в каноэ-двойке опередили соперниц на дистанции 500 метров.
Сю Шисао и Сунь Мэнья выиграли золото в финале женских соревнований каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.
Китаянки финишировали с результатом — 1 минута 52,81 секунды. Это позволило им установить новый олимпийский рекорд в этой дисциплине.
Второе место заняли Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок из Украины (1.54,30). Третьими стали канадцы Слоун Маккензи и Кэти Винсент (1.54,36).
Это тридцатая золотая медаль в Париже для спортсменов из Китая (30−25−19). По количеству наград высшего достоинства китайцы догнали американцев (30−38−35).
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Париж, Франция. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. Женщины