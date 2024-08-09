Новозеландки выиграли золото Олимпиады в гребле на байдарках
Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин выиграли золото Олимпиады в двойках на 500 метров.
Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин выиграли золото Олимпиады в двойках на 500 метров.
Новозеландки Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин завоевали золотые медали в гребле на байдарках и коноэ. Спортсменки показали время — 1 минуту 37,28 секунды.
Серебряные медали выиграли Тамара Чипеш и Алида Дора Гажо из Венгрии (1.39,39). Бронзу забрали немки Паулина Пашек и Юле Мари Хаке и венгерки Ноэми Пупп и Сара Фойт. У обеих пар время — 1 минута 39,46 секунды.
Это шестая золотая медаль спортсменов из Новой Зеландии на Играх в Париже и третья — в гребле на байдарках и каноэ. Остальные победы были одержаны в академической гребле (двойки-парные), велотреке (кейрин) и регби-7.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Париж, Франция. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 м. Женщины
1. Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин (Новая Зеландия)
2. Тамара Чипеш и Алида Дора Гажо (Венгрия)
3. Паулина Пашек и Юле Мари Хаке (Германия)
3. Ноэми Пупп и Сара Фойт (Венгрия).