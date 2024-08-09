Новозеландки выиграли золото Олимпиады в гребле на байдарках

Новозеландки Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин завоевали золотые медали в гребле на байдарках и коноэ. Спортсменки показали время — 1 минуту 37,28 секунды.

Серебряные медали выиграли Тамара Чипеш и Алида Дора Гажо из Венгрии (1.39,39). Бронзу забрали немки Паулина Пашек и Юле Мари Хаке и венгерки Ноэми Пупп и Сара Фойт. У обеих пар время — 1 минута 39,46 секунды.

Это шестая золотая медаль спортсменов из Новой Зеландии на Играх в Париже и третья — в гребле на байдарках и каноэ. Остальные победы были одержаны в академической гребле (двойки-парные), велотреке (кейрин) и регби-7.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 м. Женщины