Стала известна цена билетов на церемонию закрытия Олимпиады-2024
В Париже открылась продажа билетов на церемонию закрытия Олимпийских игр, которая пройдет в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Стад де Франс».
В Париже открылась продажа билетов на церемонию закрытия Олимпийских игр, которая пройдет в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Стад де Франс».
Одна из главных арен Олимпиады, где проходили соревнования по легкой атлетике, будет преобразована в огромный концертный зал. Организаторы держат детали шоу в тайне. Ожидается выступление сотен артистов, танцоров и цирковых исполнителей.
Цена билетов стартует от 250 евро (24,2 тыс. рублей) за место на самом верху последнего ряда стадиона. Также в продаже есть билеты по 660 евро (63,8 тыс. рублей), 1100 евро (106,4 тыс. рублей) и 1600 евро (154,7 тыс. евро).
Согласно олимпийскому регламенту, церемония закрытия должна состоять из нескольких этапов:
В заключительный день Олимпийских игр в Париже будет разыграно 13 комплектов медалей.