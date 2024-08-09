Стала известна цена билетов на церемонию закрытия Олимпиады-2024

Одна из главных арен Олимпиады, где проходили соревнования по легкой атлетике, будет преобразована в огромный концертный зал. Организаторы держат детали шоу в тайне. Ожидается выступление сотен артистов, танцоров и цирковых исполнителей.

Цена билетов стартует от 250 евро (24,2 тыс. рублей) за место на самом верху последнего ряда стадиона. Также в продаже есть билеты по 660 евро (63,8 тыс. рублей), 1100 евро (106,4 тыс. рублей) и 1600 евро (154,7 тыс. евро).

Согласно олимпийскому регламенту, церемония закрытия должна состоять из нескольких этапов:

вынос флагов стран-участниц;

парад спортсменов;

награждение победителей одного из финальных соревнований;

минута молчания;

спуск олимпийского флага;

передача флага следующим хозяевам летних Олимпийских игр (Лос-Анджелес).