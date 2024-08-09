Бах обвинил IBA в отсутствии доказательств провала гендерных тестов двумя спортсменками

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) предоставила ненаучные доказательства провала гендерных тестов двумя спортсменками. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Это не вопрос инклюзивности, это никогда не играло роли во всем этом, это вопрос справедливости, — сказал Бах. — Женщины имеют право участвовать в жизни общества. Я посмотрел стенограмму этой очень интересной пресс-конференции этой организации [IBA], на которой даже не было ясно, какие тесты были проведены, какие результаты они дали. И в любом случае то, что там сообщалось, не соответствует науке».

«Я уже ранее объяснял, какие у нас проблемы. В этой культурной войне не так просто, как некоторые, возможно, хотят представить, что XX или XY — это четкое различие между мужчинами и женщинами. С научной точки зрения этого уже нет, и поэтому эти две женщины имеют право участвовать в женском соревновании», — добавил Бах.

Выступление на олимпийском женском турнире по боксу алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, вызвало широкое обсуждение спортивной общественности. Обе спортсменки вышли в финалы олимпийских турниров по боксу.