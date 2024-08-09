В МОК ответили Ватикану на критику некоторых сцен церемонии открытия Олимпиады

«Мы не получали сообщения из Ватикана. Но у вас не может быть и того, и другого, — сказал Бах. — Вы не можете допустить беспрецедентно высокой значимости Игр в мире и при этом ожидать, что ни у кого не будет комментариев по этому поводу. Поэтому мы принимаем это как знак социальной и политической значимости Игр, это просто обратная сторона медали успеха».