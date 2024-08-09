Женская сборная США уверенно победила команду Австралии в матче ½ финала Олимпиады-2024

Встреча завершилась со счётом 85:64 (20:16, 25:11, 21:13, 19:24) в пользу американских баскетболисток. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Брианна Стюарт. В ходе игры она набрала 16 очков, сделала шесть подборов и отдала пять передач.

Самым результативным игроком национальной команды Австралии стала Изобель Борлэйс. За время встречи она набрала 11 очков, сделала один подбор и одну передачу.