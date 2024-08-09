Батыршина о победе уроженки РФ на ОИ-2024: «Я в полном восторге, не придраться. Абсолютно заслуженная чемпионка»

«Следила за Дарьей еще до Олимпиады, она уже давно привлекла к себе внимание. Искренне поздравляю спортсменку и ее тренера Юлию Раскину с таким результатом. Это абсолютно заслуженная чемпионка Игр. Она вместе с Маргаритой Колос стали единственными, кто прошли свои упражнения абсолютно чисто. Я в полном восторге, особенно от Даши. Просто не придраться.



Не думаю, что российская школа успела что-то дать Дарье. Конечно, какие-то основы были заложены в России, но с попаданием в сборную Германии, в частности, к Юлии Раскиной, Даша раскрылась», — приводит слова Батыршиной РИА Новости.