Канадские бегуны сенсационно победили на Олимпиаде-2024 в эстафете 4×100 м, США — без медали

В составе американской команды бежали Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре Де Грасс. Они преодолели дистанцию за 37,50, что является их лучшим результатом в сезоне.

Серебряные медали не менее сенсационно достались бегунам из команды ЮАР. Они установили континентальный рекорд с результатом 37,57. Бронзовые награды — у легкоатлетов сборной Великобритании (37,61). Сборная США допустила ошибку при передаче эстафетной палочки на втором этапе и финишировала лишь седьмой, а впоследствии была дисквалифицирована.