Бельгийка Нафиссату Тьям стала трехкратной олимпийской чемпионкой в семиборье

Она набрала 6880 баллов, что является её лучшим результатом в сезоне. Ранее Тьям побеждала в Рио-2016 и Токио-2020 и, тем самым, стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Серебряная медаль — у двукратной чемпионки мира британки Катарины Джонсон-Томпсон с результатом 6844 баллов (лучший результат сезона). Бронзовую награду взяла ещё одна бельгийка Ноор Видтс, набравшая 6707 баллов (личный рекорд).