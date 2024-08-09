Японец Хигути стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 57 кг
Японец Реи Хигути завоевал золото Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
Японец Реи Хигути завоевал золото Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
В финальной схватке азиатский спортсмен одолел американца Спенсера Ричарда Ли.
Бронзовые медали турнира завоевали узбекистанец Гуломджон Абдуллаев и представитель Индии Аман Аман.
Вольная борьба. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. до 57 кг
Финал
За третье место
«Champ-de-Mars Arena».