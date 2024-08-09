Кенийка Чебет выиграла второе золото на Олимпиаде в Париже
Кенийская бегунья Беатрис Чебет стала олимпийской чемпионкой в беге на 10 000 метров на Играх в Париже.
Кенийская бегунья Беатрис Чебет стала олимпийской чемпионкой в беге на 10 000 метров на Играх в Париже.
24-летняя легкоатлетка показала время 30 минут 43,25 секунды.
Серебро завоевала итальянка Надя Баттоклетти. Бронзу выиграла Сифан Хассан из Нидерландов.
Чебет выиграла второе золото на Олимпийских играх в Париже, ранее она была первой на дистанции 5000 метров.