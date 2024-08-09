Испанец Диас Фортун стал олимпийским чемпионом в тройном прыжке

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
39
39
2Китай
33
27
23
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
"Индия"
"671"
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джулия Пенальбер
Хонг Кэсинь
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Таня Хуберли / Нина Бечарт
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Надя Баттоклетти
Сифан Хассан
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ханна Фэй Тейлор
Хелен Марулис
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Озода Собиржонова
Сара Чаари
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Си Джей Николас
Симоне Алессио
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Магомед Рамазанов
Хасан Язданичарати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сун Цзе
Кристина Тичу
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
09:00скороМарафон. Мужчины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 7-е место
10:00скороГрецияКанада
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. свыше 80 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Настольный теннис. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороКореяГермания
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороДанияШвеция
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
11:15скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
11:35скороСШАНидерланды
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороГерманияСербия
9 августа, источник: Чемпионат.com

Испанец Диас Фортун стал олимпийским чемпионом в тройном прыжке

Испанский спортсмен Хордан Алехандро Диас Фортун выиграл золотую медаль в тройном прыжке на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Наверх
Источник: Reuters

Его лучшая попытка составила 17,86 м.

Серебряным призёром стал олимпийский чемпион Токио-2020 португалец Педру Пишарду, проигравший испанцу всего лишь 2 см — 17,84 м. Бронзовая награда — у итальянца Энди Диаса (17,63м).

Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Все фотогалереи
ВидеоФото
10Самые сексуальные спортсменки Парижа
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
Главные темы
Жуткий момент Игр: француженка потеряла сознание во время кросса
Испания — короли лета! Обыграли Францию в олимпийском финале
Чемпионка из Барнаула после победы утешала подругу по-русски
Провалившая гендерный тест Хелиф — чемпионка ОИ
Американская тяжелоатлетка Ривз победила на ОИ в весе до 71 кг с олимпийским рекордом
Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве второй раз подряд выиграла Олимпиаду
Муйдинхужаев из Узбекистана стал чемпионом Олимпийских игр по боксу
Испанец Диас Фортун стал олимпийским чемпионом в тройном прыжке
Рэй Бенджамин выиграл золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами, Вархольм — второй
Кенийка Чебет выиграла второе золото на Олимпиаде в Париже
Немка Огунлейе завоевала золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
Определились финалисты мужского турнира по водному поло на Олимпиаде
Уроженец России принес Болгарии золото Олимпиады в вольной борьбе
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Японец Хигути стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 57 кг
Бельгийка Нафиссату Тьям стала трехкратной олимпийской чемпионкой в семиборье
Сборная Испании стала победителем олимпийского футбольного турнира
Марилейди Паулино выиграла золото ОИ-2024 в беге на 400 м с олимпийским рекордом
Канадские бегуны сенсационно победили на Олимпиаде-2024 в эстафете 4×100 м, США — без медали
Харри Лаврейсен стал двукратным олимпийским чемпионом по велотреку
Американские бегуньи выиграли золото Олимпиады-2024 в эстафете 4 по 100 м
Батыршина о победе уроженки РФ на ОИ-2024: «Я в полном восторге, не придраться. Абсолютно заслуженная чемпионка»
Женская сборная США уверенно победила команду Австралии в матче ½ финала Олимпиады-2024
Дарья Варфоломеев: Ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50
МОК добился, чего хотел — Россия на Олимпиаде была практически незаметна. Но альтернатив участию не просматривается
«Я всегда была такой!» Тайвань собирается судиться, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши
Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото командного турнира Олимпиады
Немецкие гандболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже
Сборная США по волейболу стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2024
Болгарский тяжелоатлет выиграл золото с двумя мировыми рекордами
Женская сборная Германии по футболу завоевала бронзу Олимпиады
Уроженка России завоевала золото Олимпиады в художественной гимнастике
Российского гребца вновь лишили олимпийской медали на самом финише. Но Петров бился как лев
Сербские ватерполисты обыграли сборную США в полуфинале ОИ-2024
Китаянка Чэнь Ивэнь стала чемпионкой Игр в прыжках с трамплина
В МОК ответили Ватикану на критику некоторых сцен церемонии открытия Олимпиады
Борец сборной Египта задержан на Олимпиаде за домогательства
Немцы Шопф и Лемке стали двукратными чемпионами ОИ-2024
Бах обвинил IBA в отсутствии доказательств провала гендерных тестов двумя спортсменками
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Стала известна цена билетов на церемонию закрытия Олимпиады-2024
Президент Сербии раскритиковал судей полуфинала с США
Тоби Робертс из Великобритании завоевал золото в скалолазании
Российские спортсмены завершили участие в Олимпиаде-2024
Лучший спринтер мира бежал на Олимпиаде с ковидом. Разве нет запрета?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь