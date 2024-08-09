Муйдинхужаев из Узбекистана стал чемпионом Олимпийских игр по боксу
Представитель Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев выиграл боксерский турнир на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 71 кг.
Представитель Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев выиграл боксерский турнир на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 71 кг.
В финале 23-летний спортсмен единогласным решением судей победил мексиканца Марко Алонсо Верде Альвареса (5:0).
Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа.
Бокс. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. до 71 кг
Финал
«Stade Roland Garros».