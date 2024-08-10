Провалившая гендерный тест Хелиф стала олимпийской чемпионкой по боксу

В финале Хелиф единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю.

Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований на чемпионате мира — 2023 в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменок до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты спортсменок и принимала решение об их дисквалификации, отметили, что в крови спортсменок присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске спортсменов руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.