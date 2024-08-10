Женская сборная Франции обыграла в овертайме команду Бельгии в полуфинале ОИ по баскетболу | Источник: Getty Images

10 августа завершился второй полуфинальный матч женского баскетбола в рамках Олимпийских игр — 2024 между сборными Франции и Бельгии. Победу в игре одержали французские спортсменки.

Матч был переведён в овертайм сборной Бельгии после того, как за минуту до конца четвёртой четверти они смогли отыграть отставание в шесть очков от француженок. Но в овертайме сильнее оказались игроки команды Франции, одержавшие победу с итоговым счётом 81:75.

Лучшей в команде Франции стала Габби Уильямс, которая смогла набрать 18 очков. Серебряный призёр чемпионата Европы Валериан Вукосавлевич закончила матч с 17 очками (одно трёхочковое попадание). Третьей по результативности стала Илиана Рупер, набравшая 15 очков (два попадания из-за дуги).

У бельгиек лучшей стала Эмма Мессеман. У неё 19 очков (два трёхочковых попадания).

Франция в ходе встречи смогла отыграть отставание в 14 очков.