Боксер Лазизбек Мулложонов принес Узбекистану рекордную пятую золотую медаль Олимпиады −2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
39
39
2Китай
33
27
23
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Тамират Тола
Башир Абди
Бенсон Кипруто
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
"Индия"
"671"
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джулия Пенальбер
Хонг Кэсинь
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Таня Хуберли / Нина Бечарт
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Надя Баттоклетти
Сифан Хассан
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ханна Фэй Тейлор
Хелен Марулис
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Озода Собиржонова
Сара Чаари
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Си Джей Николас
Симоне Алессио
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Магомед Рамазанов
Хасан Язданичарати
Результаты
Расписание событий
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Настольный теннис. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороКореяГермания
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороДанияШвеция
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:10скороДжонатан ХилиСун Чжаосян
Скалолазание. Женщины
11:15скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
11:22скороНафия Кус АйдынФернанда Агирре
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
11:35скороСШАНидерланды
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:35скороСаллах СиссеКасра Мехдипурнежад
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
11:47скороПетра СтолбоваЛи Дабин
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:59скороПайву ГомисКарлос Сансорес
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороХендри Гарсон КабальероХетик Каболов
Вольная борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 74 кг. Утешительный раунд. – - Чермен Валиев
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАлександр ХоцяновскийРоберт Баран
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороКриста ИнцеАна Паула Годинес Гонсалес
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороГерманияСербия
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАйаал ЛазаревАмарвир Дхеси
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороОрхон ПуревдоржиинБиляна Дудова
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМагомед КаджимагомедовТаймураз Салказанов
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:11скороЧжоу ЦзэциМарлен Ял
09:14 (мск), источник: Podrobno.uz

Боксер Лазизбек Мулложонов принес Узбекистану рекордную пятую золотую медаль Олимпиады −2024

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Боксер Лазизбек Мулложонов пополнил актив делегации Узбекистана еще одной медалью высшей пробы. Пятая золотая медаль стала для Узбекистана рекордной за все Олимпиады, передает корреспондент Podrobno.uz.

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Источник: IG/olympic.uz

Как сообщает НОК, опытный узбекский боксер в весовой категории до 92 кг, имеющий своеобразную технику, Лазизбек Мулложонов в бескомпромиссном бою одолел азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса и обеспечил себе золотую медаль..

В НОК отметили, что делегация Узбекистана обновила свой лучший результат в истории по качеству медалей на летних Олимпийских играх.

«Несмотря на то, что летние Олимпийские игры Париж-2024 не завершились, делегация Узбекистана смогла обновить свой лучший результат по качеству медалей, завоевав 5 золотых и 3 бронзовые наград. Впереди еще имеются финальные соревнования с участием 3 отечественных атлетов, а также ряд спортсменов, которые ждут своего участия», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев принес четвертое золото Узбекистану на Олимпиаде.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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