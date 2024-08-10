Боксер Лазизбек Мулложонов принес Узбекистану рекордную пятую золотую медаль Олимпиады −2024

Как сообщает НОК, опытный узбекский боксер в весовой категории до 92 кг, имеющий своеобразную технику, Лазизбек Мулложонов в бескомпромиссном бою одолел азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса и обеспечил себе золотую медаль..

В НОК отметили, что делегация Узбекистана обновила свой лучший результат в истории по качеству медалей на летних Олимпийских играх.

«Несмотря на то, что летние Олимпийские игры Париж-2024 не завершились, делегация Узбекистана смогла обновить свой лучший результат по качеству медалей, завоевав 5 золотых и 3 бронзовые наград. Впереди еще имеются финальные соревнования с участием 3 отечественных атлетов, а также ряд спортсменов, которые ждут своего участия», — говорится в сообщении.