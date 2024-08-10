Жуткий момент Игр: француженка потеряла сознание во время кросса. Соперницы бежали мимо, пока ей оказывали помощь
Надеемся, с ней все хорошо.
Надеемся, с ней все хорошо.
В пятницу, 9 августа, на Олимпиаде состоялись соревнования в беге на 10 000 метров у женщин. Победила кенийка Беатрис Чебет, оформившая золотой дубль в Париже, — ранее она финишировала первой на дистанции 5 000 метров. Серебро завоевала итальянка Надя Баттоклетти, бронзу — нидерландка Сифан Хассан.
Однако не все участницы смогли финишировать: 22-летняя француженка Алессия Зарбо потеряла сознание и рухнула на дорожку примерно на 26-й минуте забега. Сам момент падения спортсменки камеры не показали, но на следующем круге было видно, как лидирующая группа пробегает около лежащей на легкоатлетки, которой оказывает помощь медицинская бригада.
Зарбо не хватило до финиша всего несколько кругов. Как сообщает издание Le Figaro, француженку эвакуировали на носилках в подтрибунные помещения «Стад де Франс», где ее осмотрел врач Французской федерации легкой атлетики. Согласно источнику, спортсменка почувствовала себя лучше после схода с дистанции. По его же информации, не так давно Зарбо перенесла болезнь: вероятно, коронавирус, который в последнюю неделю распространился среди участников Игр, проживающих в олимпийской деревне.
Зарбо — 22-летняя француженка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции. В 2018 году она взяла бронзу чемпионата Европы на дистанции 3000 метров. В 2020 году Алессия стала чемпионкой своей страны в беге на 10 000 метров.
7 августа на том же «Стад де Франс» произошел подобный случай в беге с препятствиями на 3000 метров у мужчин: эфиопец Ламеха Гирма неудачно упал, задев барьер, и смог покинуть арену только с помощью медиков. Он пришел в себя в стадионном медпункте, после чего был доставлен в больницу. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.