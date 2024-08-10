Провалившая гендерный тест Хелиф — чемпионка ОИ. Лёгкое золото для Алжира

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
39
39
2Китай
33
27
23
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
"Индия"
"671"
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джулия Пенальбер
Хонг Кэсинь
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мариафе Артачо / Таликва Клэнси
Таня Хуберли / Нина Бечарт
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Надя Баттоклетти
Сифан Хассан
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ханна Фэй Тейлор
Хелен Марулис
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Озода Собиржонова
Сара Чаари
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Си Джей Николас
Симоне Алессио
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Магомед Рамазанов
Хасан Язданичарати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сун Цзе
Кристина Тичу
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
09:00скороМарафон. Мужчины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 7-е место
10:00скороГрецияКанада
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. свыше 80 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Настольный теннис. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороКореяГермания
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороДанияШвеция
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
11:15скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
11:35скороСШАНидерланды
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Баскетбол. Мужчины. Матч за 3-е место
12:00скороГерманияСербия
01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Провалившая гендерный тест Хелиф — чемпионка ОИ. Лёгкое золото для Алжира

Самая обсуждаемая боксёрша Парижа победила, несмотря на протесты.

Наверх
Иман Хелиф — Ян Лю, как завершился поединок, кто победил, финал Олимпиады-2024, Хелиф, проваленный гендерный тест | Источник: Getty Images

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня состоялись решающие поединки в боксёрском турнире. Особое внимание было приковано к финалу в весовой категории до 66 кг у женщин, где встретились одна из самых обсуждаемых спортсменок Игр — представительница Алжира Иман Хелиф — и китаянка Ян Лю.

Про Хелиф в средствах массовой информации пишут едва ли не больше, чем про того же Тедди Ринера, например, или про Леона Маршана. Но повод для этих публикаций не самый приятный. На чемпионате мира в 2023 году Иман и представительница Тайваня Линь Юйтин провалили гендерный тест: Хелиф сняли с турнира, а Юйтин лишили завоёванной бронзы. Тем не менее, на Игры в Париже и Иман, и Линь были допущены, и обе сумели пробиться в финал в своих весовых категориях.

Хотя, конечно, это вызвало недовольство среди болельщиков и особенно среди оппоненток Хелиф и Юйтин. Иман в ⅛ финала победила итальянку Анджелу Карини — на это ей хватило 46 секунд. Итальянка отказалась продолжать бой, пожаловалась тренеру на полученный урон и сильные удары Хелиф, а ринг покидала в слезах, не пожав руку спортсменке из Алжира. Не пожала руку Иман и венгерка Анна Луца Хамори, которая проиграла Хелиф в четвертьфинале. Иман это, кажется, не задевает — Хелиф уверенно двигалась в турнире и благодарила МОК за допуск.

«Я знаю, что Олимпийский комитет высказался обо мне в справедливой манере, чем я довольна, ведь это показывает правду. Меня не волнует чьё-либо мнение. Я приехала сюда за медалью и веду борьбу за медаль. Безусловно, я буду соревноваться, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Даст бог, у меня получится», — приводит слова Хелиф The Independent.

В полуфинале Иман расправилась с со спортсменкой из Таиланда Янэм Суваннапхенг. Хелиф одержала досрочную победу в первом круге, а также две победы со счётом 5:0 — очень уверенный путь к финалу.

В соперницах по поединку за золото у Хелиф оказалась китаянка Ян Лю. Она — действующая чемпионка мира-2023 — того самого турнира, с которого сняли Иман. Китаянка первые два раунда Олимпиады прошла, победив со счётом 5:0, в полуфинале Лю оказалась сильнее соперницы со счётом 4:1.

Во время выхода в ринг Иман очень тепло встретила публика — несмотря на всю предысторию, зал скандировал имя Хелиф. Иман старалась занимать центр ринга со старта поединка, работала джебом. Ян взрывалась сериями, старалась прорываться на ближнюю дистанцию. Довольно осторожно начали бой спортсменки, присматривались друг к другу. Не самый яркий первый раунд выдали спортсменки, но Иман была точнее в своих атаках, чаще попадала с дистанции, благодаря габаритам.

Второй раунд Хелиф вновь начала с дистанции, активно работая джебом. Лю часто проваливалась и получала встречные удары, китаянка много финтила и работала по корпусу, но проваливалась, за что её наказывала соперница. С дистанции у Иман было явное преимущество, а в моменты сближения китаянки Хелиф грамотно уходила в клинч.

В третьем раунде Ян старалась оказывать давление, но Иман хорошо работала на ногах, много двигалась и не давала сопернице возможности застаиваться у канатов. С дистанции Хелиф по-прежнему перебивала соперницу, а Лю не нашла нужную стратегию на поединок. После гонга соперницы обнялись, казалось, что никаких претензий китаянка к сопернице не имеет. Ян, в отличие от других соперниц Хелиф, пожала руку Иман, а Хелиф исполнила фирменный победный танец. Иман даже подняла руку соперницы в знак уважения — такого на этом турнире с Хелиф не было. 5:0 — убедительная победа Иман Хелиф, которая, несмотря на всю предысторию, завоевала золотую медаль Олимпийских игр.

Игорь Некрасов

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Все фотогалереи
ВидеоФото
10Самые сексуальные спортсменки Парижа
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
Главные темы
Жуткий момент Игр: француженка потеряла сознание во время кросса
Испания — короли лета! Обыграли Францию в олимпийском финале
Чемпионка из Барнаула после победы утешала подругу по-русски
Провалившая гендерный тест Хелиф — чемпионка ОИ
Американская тяжелоатлетка Ривз победила на ОИ в весе до 71 кг с олимпийским рекордом
Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве второй раз подряд выиграла Олимпиаду
Муйдинхужаев из Узбекистана стал чемпионом Олимпийских игр по боксу
Испанец Диас Фортун стал олимпийским чемпионом в тройном прыжке
Рэй Бенджамин выиграл золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами, Вархольм — второй
Кенийка Чебет выиграла второе золото на Олимпиаде в Париже
Немка Огунлейе завоевала золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
Определились финалисты мужского турнира по водному поло на Олимпиаде
Уроженец России принес Болгарии золото Олимпиады в вольной борьбе
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Японец Хигути стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 57 кг
Бельгийка Нафиссату Тьям стала трехкратной олимпийской чемпионкой в семиборье
Сборная Испании стала победителем олимпийского футбольного турнира
Марилейди Паулино выиграла золото ОИ-2024 в беге на 400 м с олимпийским рекордом
Канадские бегуны сенсационно победили на Олимпиаде-2024 в эстафете 4×100 м, США — без медали
Харри Лаврейсен стал двукратным олимпийским чемпионом по велотреку
Американские бегуньи выиграли золото Олимпиады-2024 в эстафете 4 по 100 м
Батыршина о победе уроженки РФ на ОИ-2024: «Я в полном восторге, не придраться. Абсолютно заслуженная чемпионка»
Женская сборная США уверенно победила команду Австралии в матче ½ финала Олимпиады-2024
Дарья Варфоломеев: Ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моем успехе вклад 50 на 50
МОК добился, чего хотел — Россия на Олимпиаде была практически незаметна. Но альтернатив участию не просматривается
«Я всегда была такой!» Тайвань собирается судиться, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши
Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото командного турнира Олимпиады
Немецкие гандболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже
Сборная США по волейболу стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2024
Болгарский тяжелоатлет выиграл золото с двумя мировыми рекордами
Женская сборная Германии по футболу завоевала бронзу Олимпиады
Уроженка России завоевала золото Олимпиады в художественной гимнастике
Российского гребца вновь лишили олимпийской медали на самом финише. Но Петров бился как лев
Сербские ватерполисты обыграли сборную США в полуфинале ОИ-2024
Китаянка Чэнь Ивэнь стала чемпионкой Игр в прыжках с трамплина
В МОК ответили Ватикану на критику некоторых сцен церемонии открытия Олимпиады
Борец сборной Египта задержан на Олимпиаде за домогательства
Немцы Шопф и Лемке стали двукратными чемпионами ОИ-2024
Бах обвинил IBA в отсутствии доказательств провала гендерных тестов двумя спортсменками
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Стала известна цена билетов на церемонию закрытия Олимпиады-2024
Президент Сербии раскритиковал судей полуфинала с США
Тоби Робертс из Великобритании завоевал золото в скалолазании
Российские спортсмены завершили участие в Олимпиаде-2024
Лучший спринтер мира бежал на Олимпиаде с ковидом. Разве нет запрета?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь