Хелиф переписала историю бокса. Интерсекс взяла золото Парижа
Скандально прославившуюся спортсменку из Алжира не остановила даже действующая чемпионка мира.
Скандально прославившуюся спортсменку из Алжира не остановила даже действующая чемпионка мира.
Олимпийские игры. Бокс
Женщины. Вес до 66 кг. Финал
Ян Лю (Китай) — Иман Хелиф (Алжир) — 0:5.
«Дамы и господа! Победительницей по очкам единогласным решением судей и чемпионкой Олимпийских игр в весе до 66 килограммов становится…», — диктор арены «Ролан Гаррос» выдержал паузу, затем повторил те же слова по-французски. После этого рефери на ринге под одобрительный шум зала поднял руку Иман Хелиф из Алжира.
Так закончился исторический для олимпийского бокса вечер пятницы, нравится это кому-то или нет. Хелиф действительно вошла в историю. Не только как первая обладательница золотой медали для своей страны в женском боксе, и вторая в истории Алжира вообще в этом виде спорта после Хосина Солтани, победившего в Атланте. А еще и как первая женщина, которую ранее от соревнований отстранила международная федерация.
История с дисквалификацией Хелиф на чемпионате мира-2023 уже широко известна всем, как и последовавшие за этим события. IBA выписала представительнице Алжира «волчий билет», но МОК, организовавший боксерский турнир на этой Олимпиаде, с выводами федерации не согласилась. Дальше последовал публичный диспут, включения самых разных экспертов, высказался даже кандидат в президенты США Дональд Трамп, интервью с родственниками Хелиф, показывавших ее детские фотографии.
А тем временем, сама алжирка продвигалась все дальше по турнирной сетке. В полуфинале она легко убрала с пути вице-чемпионку планеты Джанджем Суваннапхенг из Таиланда, и после этого между Хелиф и титулом оставалась только действующая обладательница мировой короны китаянка Ян Лю. Кстати, именно с ней представительница Алжира должна была встретиться в отмененном финале год назад. И вот с солидным запозданием, но они все-таки сошлись на ринге.
Бой с участием Хелиф и Ян Лю стоял последним в расписании боксерских финалов пятницы и вообще закрывал программу 14-го дня Олимпиады. До этого у мужчин два золота забрали представители Узбекистана — Асадхуджа Муйдихуджаев в весе до 71 кг победил мексиканца Марко Алонсо Верде Альвареса, а в категории до 92 кг Лазизбек Муллоджонов оказался сильнее выступающего под флагом Азербайджана Лорена Берто Альфонсо Домингеса. У женщин же в весе до 50 кг китаянка У Ю не без труда справилась с Бусе Наз Чакироглу из Турции.
И вот Ян Лю вышла на ринг, чтобы попробовать победить скандальную соперницу. А также, помимо прочего, сохранить для сборной КНР лидерство в медальном зачете, где за вечер команду из Поднебесной догнали американцы.
Заключительный финал дня начался, когда в Москве уже минула полночь. Несмотря на статус китаянки, фаворитом поединка считалась Хелиф. Трибуны, на которых собралось немало алжирских болельщиков, громко встретили свою претендентку на золото, хотя слышался и свист. Ян Лю приветствовали скромнее.
Бой начался с разведки, в которой чуть активнее выглядела Хелиф. Ян Лю старалась менять дистанцию, внимательно держать оборону и контратаковать при случае. Но алжирка несколько раз акцентированно пробила защиту соперницы. А на 3-й минуте первого раунда африканке удалось хорошим ударом справа серьезно потрясти китаянку. Ничего удивительного в том, что все арбитры отдали преимущество по итогам раунда Хелиф.
Та не успокоилась, в начале второй трехминутки продолжила атаковать и вновь донесла до цели хороший плотный удар. При этом постепенно алжирка отдала инициативу сопернице. Ян Лю попыталась проявить активность, но попадать почти не удавалось. В таком ключе прошел весь раунд. И вновь в записках всех судей перевес оказался у Хелиф. Стало ясно, что чемпионку мира спасет только досрочная победа или какой-нибудь форс-мажор.
Надо отдать должное Ян Лю — девушка и не думала сдаваться. Китаянка пыталась давить, заставить Хелиф ошибаться — но тактика не сработала. К тому же стало заметно, что обе финалистки подустали. В целом, бой вышел предсказуемым, и завершился тоже ожидаемой развязкой. Последствия же победы боксерши-интерсекса мы полностью осознаем только спустя время.
Антон Бабошин